Para muchos argentinos la línea aérea de bandera fundada por Juan Domingo Perón constituye un ícono del patrimonio nacional. Para otros, representa un gasto injustificable en un país pauperizado.

A poco de asumir la presidencia, Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de la Ley de Bases con el fin de impulsar la reforma del Estado prometida en campaña. Retomando la iniciativa implementada por Carlos Menem en 1989, el Proyecto contempló la privatización de Aerolíneas Argentinas. Pero la Ley de Bases sancionada por el Congreso excluyó a la compañía de la lista de empresas “sujetas a privatización”.

Milei no abandonó su intención de que el Estado se desprenda de Aerolíneas y el miércoles decretó que está "sujeta a privatización."

Así el debate volvió a la palestra en una coyuntura de creciente tensión por los paros impulsados por los gremios aeronáuticos. El Gobierno apeló a concientizar a la sociedad en contra de los privilegios que mantienen los trabajadores de la aerolínea, como pasajes sin cargo para el empleado y su grupo familiar, además de pases ilimitados abonando el 10 % de la tarifa.

Luego de decretar que Aerolíneas Argentinas queda “sujeta a privatización”, la administración Milei apuesta a ganar el apoyo del Congreso. La opinión de los argentinos está dividida, a favor y en contra de la privatización.

Una historia de logros y frustraciones

Más allá de su simbolismo a nivel nacional, la aerolínea estatal ostentó históricamente una prevalencia en el mercado aerocomercial argentino. Actualmente, según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Aerolíneas Argentinas se ubica en el primer puesto del ranking de compañías aéreas que realizan vuelos internacionales al país y tiene la mayor cuota de mercado en los vuelos de cabotaje. Casi un tercio de los vuelos internacionales a Argentina los realiza “Aerolíneas” y alrededor de dos tercios de los pasajeros que utilizan el transporte aéreo en el país lo hacen a través de esta compañía.

Desde su creación como Empresa del Estado en 1950 (Decreto N° 26.099), la línea de bandera supo construir una imagen de prestigio y seguridad internacional, pero sus resultados frecuentemente fueron deficitarios.

Con la asunción de Carlos Menem, en 1989, se sancionó la Reforma del Estado (Ley 23.696), en cuyo marco se llevó adelante la controvertida privatización de Aerolíneas Argentinas. Ésta arrancó con el Decreto 1591/89 y se concretó en julio de 1990, cuando la empresa se adjudicó al consorcio liderado por la aerolínea estatal española Iberia.

Las negociaciones entre el adquirente y el gobierno argentino fueron conflictivas, pero Aerolíneas Argentinas S.A. mantuvo los privilegios de la línea de bandera. La gestión de Iberia fue deficiente desde el inicio y condujo a Aerolíneas a la convocatoria de acreedores en el año 2000. Luego de pasar por otros operadores, la empresa fue adquirida por el consorcio español Marsans, cuya gestión agravó la crisis de la aerolínea.

En 2008, Aerolíneas Argentinas S.A. fue nacionalizada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Ley 26.412). Desde su reestatización, la empresa incrementó su plantel de trabajadores y amplió su flota. Aunque los destinos y rutas también se expandieron, su deuda pasó de 495 a 925 millones de dólares (entre 2008 y 2015) y su patrimonio negativo, si bien mejoró (de -1.118 a -101 millones de dólares en el período), requirió constantes aportes del Tesoro nacional.

En la campaña presidencial de 2015, el entonces candidato Mauricio Macrise comprometió a no privatizar Aerolíneas y durante su presidencia la empresa continuó siendo estatal. Aunque su gobierno buscó mejorar la gestión de la compañía, los resultados continuaron siendo deficitarios. Pese a ello, en 2018 y 2019, Aerolíneas fue distinguida como una de las mejores líneas aéreas de América Latina.

Durante el gobierno de Alberto Fernández entre 2019-2023, la pandemia del covid-19 y los cambios en el mercado aerocomercial mundial incrementaron la necesidad de financiamiento del Estado, para sostener una aerolínea cuyos aviones permanecían en tierra. En 2022, el mercado aerocomercial repuntó y los fondos requeridos del Estado disminuyeron. En 2023, Aerolíneas redujo su déficit y llegó casi a equilibrar su patrimonio, aunque continuaba registrando una elevada deuda en dólares (606 millones de dólares, a junio de 2023).

Conflicto e incertidumbre en la aerolínea de bandera