Yousef Abu Rabee tenía solo 24 años cuando un ataque aéreo de Israel lo mató en Gaza. Pero durante sus cortos años, dejó una huella duradera en el enclave. Sus cultivos fueron bombardeados dos veces como parte de la ofensiva sistemática de Tel Aviv contra las tierras agrícolas. Sobrevivió al primer ataque. Pero no al segundo.

“No espero vivir mucho porque hago lo que más enloquece a la ocupación”, dijo en una entrevista antes de que Israel lo atacara mientras distribuía plantas de semillero este lunes.

Ingeniero agrónomo, con una tradición familiar de agricultura, se convirtió en un salvavidas para su pueblo cuando Israel lanzó su más reciente ofensiva contra Gaza en octubre de 2023, y bloqueó la entrada de suministros esenciales como alimentos, agua y medicinas.

A pesar de que la tierra de su familia quedó destruida, incluido un invernadero hidropónico que había sido su experimento personal para reducir los costos de la agricultura tradicional, Yousef persistió en su pasión.

Trabajando junto a su hermano en el norte de Gaza, Yousef logró cultivar verduras en medio de las ruinas y el bloqueo. Bajo las bombas. "En Beit Lahia, logramos cultivar calabacines, pepinos y molokhia, lo que ayudó a cubrir algunas de nuestras necesidades básicas", compartió en una entrevista anterior.

"Era mi proyecto personal reducir los costos de la agricultura tradicional", le contó Yousef a TRT World durante un diálogo previo. "Pero la ofensiva lo borró todo".

El joven distribuyó plantas de semilleros a otros palestinos, asegurándose de que incluso en un lugar de devastación abrumadora, la vida encontraría una manera de prosperar.

"Logramos cubrir algunas de nuestras necesidades básicas", había insistido. Su resiliencia era emblemática de un pueblo acostumbrado, desde hace mucho tiempo, a las dificultades.

En un video que compartió recientemente en redes sociales, el pasado 2 de octubre, relata que encontró a su amigo “plantando en un lugar que fue atacado por aviones F-16. Lo estaba recuperando y cultivando con su hermano Nasr”.

Yousef Abu Rabee y otros dos palestinos fueron asesinados este lunes mientras distribuían plantas de semillero.