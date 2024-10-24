Yousef Abu Rabee tenía solo 24 años cuando un ataque aéreo de Israel lo mató en Gaza. Pero durante sus cortos años, dejó una huella duradera en el enclave. Sus cultivos fueron bombardeados dos veces como parte de la ofensiva sistemática de Tel Aviv contra las tierras agrícolas. Sobrevivió al primer ataque. Pero no al segundo.
“No espero vivir mucho porque hago lo que más enloquece a la ocupación”, dijo en una entrevista antes de que Israel lo atacara mientras distribuía plantas de semillero este lunes.
Ingeniero agrónomo, con una tradición familiar de agricultura, se convirtió en un salvavidas para su pueblo cuando Israel lanzó su más reciente ofensiva contra Gaza en octubre de 2023, y bloqueó la entrada de suministros esenciales como alimentos, agua y medicinas.
A pesar de que la tierra de su familia quedó destruida, incluido un invernadero hidropónico que había sido su experimento personal para reducir los costos de la agricultura tradicional, Yousef persistió en su pasión.
Trabajando junto a su hermano en el norte de Gaza, Yousef logró cultivar verduras en medio de las ruinas y el bloqueo. Bajo las bombas. "En Beit Lahia, logramos cultivar calabacines, pepinos y molokhia, lo que ayudó a cubrir algunas de nuestras necesidades básicas", compartió en una entrevista anterior.
"Era mi proyecto personal reducir los costos de la agricultura tradicional", le contó Yousef a TRT World durante un diálogo previo. "Pero la ofensiva lo borró todo".
El joven distribuyó plantas de semilleros a otros palestinos, asegurándose de que incluso en un lugar de devastación abrumadora, la vida encontraría una manera de prosperar.
"Logramos cubrir algunas de nuestras necesidades básicas", había insistido. Su resiliencia era emblemática de un pueblo acostumbrado, desde hace mucho tiempo, a las dificultades.
En un video que compartió recientemente en redes sociales, el pasado 2 de octubre, relata que encontró a su amigo “plantando en un lugar que fue atacado por aviones F-16. Lo estaba recuperando y cultivando con su hermano Nasr”.
Yousef Abu Rabee y otros dos palestinos fueron asesinados este lunes mientras distribuían plantas de semillero.
Miedo, ansiedad, heridas, muerte
El bloqueo israelí contra Gaza, vigente desde 2007, ha asfixiado su economía y destrozado cualquier atisbo de vida normal. Pero la resistencia silenciosa de Youssef, su determinación de fomentar la vida en una tierra de destrucción, siempre destacó.
Cuando habló por última vez con TRT World, tres meses antes de su muerte, Yousef describió las desgarradoras condiciones de la vida diaria en el norte de Gaza.
“El ambiente en el que vivimos ahora es extremadamente sucio, ni siquiera es apto para los animales”, dijo, al describir el panorama sombrío de un lugar devastado por las enfermedades, la falta de agua potable y una crisis de desechos desbordante.
A pesar de estas terribles circunstancias, Yousef mantuvo su determinación, tranquilamente, creyendo que la paciencia y la fe finalmente traerían alivio. "No ansiamos comida, ni siquiera té", dijo.
"Necesitamos controlarnos más, ser más pacientes y soportar las circunstancias en las que vivimos", cotinuó. Yousef dijo que creía que Dios aliviaría sus dificultades y citó el Corán: "Después de cada dificultad viene la tranquilidad".
Al reflexionar sobre la violencia sin fin, Yousef habló del miedo, la ansiedad, las heridas y la muerte que experimentan diariamente los habitantes del norte de Gaza. "En el norte de Gaza hemos presenciado todo tipo de bombardeos. Hemos vivido todo tipo de miedo, ansiedad, heridas y muerte. No hay ninguna escena que pueda ser representada en ninguna serie o película que no hayamos vivido, desde los más jóvenes hasta los más mayores".
La historia de Yousef Abu Rabee es una entre miles en Gaza, un lugar donde la resiliencia se ha convertido en una parte tan importante de la vida como la lucha diaria por sobrevivir. Sus esfuerzos de agricultura pueden parecer pequeños frente a la ofensiva, pero fue un acto de profunda resistencia.
“Hemos sido testigos de todo tipo de bombardeos”, explicó Yousef, al hablar de un panorama en el que el miedo, las heridas y la muerte se habían convertido en una parte común de la vida. “Hoy, podemos pasar junto a un mártir o una persona herida y nos parece algo normal”, concluyó.
Israel ha matado al menos a 42.718 palestinos en 383 días de guerra en Gaza, pero la determinación de Youssef de alimentar la vida en medio de la destrucción, según TRT World estuvo en contacto con él, sigue siendo un testimonio de la perdurable resistencia palestina.