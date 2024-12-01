La Comisión Europea presentó su último informe sobre Türkiye el pasado 30 de octubre, ofreciendo una evaluación crítica del proceso de adhesión de este país a la Unión Europea (UE), que se encuentra paralizado desde hace tiempo.

Como en años anteriores, el informe destaca las diferencias políticas y económicas, pero esta vez subraya la creciente independencia de Türkiye en política exterior.

Las significativas diferencias entre Ankara y la UE quedaron reflejadas en la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores turco al informe, que lo calificó de “injusto”.

A pesar de las críticas y los reclamos habituales, la necesidad estratégica de un acercamiento entre ambas partes nunca ha sido tan evidente.

"La relación entre la UE y los países candidatos es asimétrica, en favor de la UE. La UE decide quién puede unirse y bajo qué condiciones, por eso, lo que dice en sus informes es especialmente importante", explica el profesor Erhan Icener, de la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul, a TRT World.

Para quienes siguen de cerca las relaciones entre Türkiye y la UE, este desacuerdo no sorprende. Las negociaciones de adhesión están prácticamente congeladas, obstaculizadas por disputas sobre los criterios políticos de Copenhague y tensiones no resueltas en torno a la isla de Chipre.

Sin embargo, la relación persiste. Ambas partes reconocen que su dependencia mutua, principalmente en comercio, migración o seguridad, hace que el diálogo sea indispensable.

En este marco, la cuestión no es si debe haber diálogo, sino cómo reconstruirlo para que refleje las realidades actuales.

Imperativos económicos

Desde la creación de la Unión Aduanera en 1996, la dependencia económica ha sido clave en las relaciones entre Türkiye y la UE. Este acuerdo impulsó el crecimiento industrial de Türkiye y su integración en la economía global.

Al abrir el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, la Unión Aduanera transformó a Türkiye en un actor competitivo en el comercio global, fomentando la innovación y el crecimiento basado en las exportaciones.

En 2022, el comercio entre Türkiye y la UE alcanzó los 209.000 millones de dólares, lo que subraya la importancia de esta asociación. Türkiye sigue siendo uno de los principales socios comerciales de la UE.

Sin embargo, pese a su éxito, el acuerdo tiene limitaciones, ya que excluye sectores clave como la agricultura, los servicios y el comercio digital. Esto ha reducido su relevancia en un mundo económico en constante cambio, por lo que su modernización es necesaria para ambas partes.

“Modernizar la Unión Aduanera no es solo una necesidad económica, sino una estrategia esencial para que Türkiye mantenga y mejore su ventaja comercial con la UE”, afirma Haluk Nuray, representante de la Fundación de Desarrollo Económico (IKV) en Bruselas, a TRT World.

Ampliar la Unión Aduanera para incluir economías digitales y verdes podría abrir nuevas oportunidades para ambas partes. Sin embargo, esto requiere superar obstáculos políticos, como las restricciones impuestas por la UE en 2019 debido a tensiones en el este del Mediterráneo.

A pesar de las disputas políticas, los expertos coinciden en que el comercio es un terreno neutral que puede facilitar una reconciliación más amplia.

Debido a que la UE busca renovar su compromiso con Ankara, Icener destaca que “las relaciones comerciales indican que la UE y Türkiye deben seguir cooperando”, subrayando el potencial de las asociaciones económicas como base para reavivar el diálogo político.

El dilema de Chipre

El conflicto de Chipre sigue siendo el tema más difícil en las relaciones Türkiye-UE. La decisión de la UE en 2004 de admitir al Chipre administrado por Grecia, a pesar del fracaso del Plan Annan para la reunificación, agravó las divisiones en lugar de resolverlas.

“La europeización del problema de Chipre no ha dado resultados. En cambio, ha complicado las relaciones Türkiye-UE y ha contribuido a un estancamiento duradero”, señala Icener.

Para Türkiye, el apoyo de la UE a Grecia y a la administración grecochipriota muestra una falta de neutralidad, generando desconfianza entre los políticos turcos y la opinión pública en el país.