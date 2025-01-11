El gobierno de transición de Siria ha designado por primera vez a mujeres en altos cargos, un acontecimiento histórico, lo que abrió un debate sobre si estos movimientos representan una inclusión genuina o un mero simbolismo.

El 22 de diciembre, Aisha al-Dibs fue nombrada directora de la recién creada Oficina de Asuntos de la Mujer. Días después, el 30 de diciembre, Maysaa Sabreen fue designada como la primera mujer gobernadora del Banco Central de Siria. Al día siguiente, Muhsina al-Mahithawi, de origen druso, fue designada gobernadora de la provincia de Suwaida.

Estos nombramientos representan un esfuerzo deliberado por integrar a las mujeres y las minorías en roles de liderazgo, tras décadas de una administración dominada por hombres bajo el régimen Baaz.

Aisha al-Dibs, activista humanitaria y defensora de los derechos de las mujeres, se comprometió a abordar las barreras legales, sociales y culturales que enfrentan las mujeres sirias. "Las voces de las mujeres deben ser centrales en la configuración del panorama político y cultural de Siria", declaró, describiendo la creación de la Oficina de Asuntos de la Mujer como un hito para la inclusión.

Por su parte, el ascenso de Sabreen como líder del Banco Central, el primero en sus 70 años de historia, fue aclamado como un avance para la igualdad de género en el sector financiero sirio.

El nombramiento de Muhsina al-Mahithawi como gobernadora de Suwaida y el de la Dra. Diana Elias Al-Asmar, una siria que profesa el cristianismo, como directora del Hospital Universitario Infantil de Damasco, subrayan un esfuerzo por fomentar la diversidad en el gobierno de transición.

Estos nombramientos ponen de manifiesto un esfuerzo deliberado por integrar a mujeres y minorías en los puestos directivos, aunque aún está por ver el alcance de una auténtica reforma.

Un optimismo prudente

Las reformas recientes en Siria, incluyendo el nombramiento de mujeres en altos cargos, reflejan prioridades duales, explicó Betul Dogan Akkas, experta en la región MENA de la Universidad de Ankara, a TRT World.