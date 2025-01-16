Después de casi un año y medio de incesantes bombardeos israelíes, hambruna forzada y muerte, los palestinos en Gaza tendrán, finalmente, un respiro.
Se ha logrado un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel tras intensas negociaciones que mediaron Estados Unidos, Qatar y Egipto en Doha. El acuerdo, anunciado este miércoles, entraría en vigor el próximo domingo 19 de enero, según el primer ministro qatarí.
Este desarrollo marca un momento crucial en la ofensiva de Israel contra Gaza, que ha devastado el enclave, dejando al menos 46.000 palestinos muertos y más de 110.000 heridos. Ahora bien, desde que se anunció el acuerdo de alto el fuego, ataques aéreos del ejército israelí han matado al menos 38 palestinos en Gaza, según informaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu.
Y en la mañana de este jueves, el gabinete de Israel retrasó la votación sobre el alto el fuego, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusara a Hamás de retractarse en algunos puntos del acuerdo. En respuesta a estos señalamientos, el grupo de resistencia palestino reafirmó su compromiso con el acuerdo.
“Es momento de llegar a un acuerdo”
El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Netanyahu tuvieron una llamada telefónica para abordar los últimos avances en las negociaciones. Durante la conversación, Biden reiteró que “es el momento de llegar a un acuerdo”.
En un discurso el miércoles, el presidente de EE.UU. atribuyó el acuerdo a la "tenaz y meticulosa diplomacia estadounidense". Y añadió que él presentó "los detalles exactos" del plan en mayo de 2023.
Sin embargo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, también se atribuyó el mérito del acuerdo de cese del fuego. “Hemos logrado tanto sin siquiera estar en la Casa Blanca”, publicó en Truth Social.
El escepticismo abunda
Los expertos son cautelosos ante la posibilidad de que el alto el fuego conduzca a una paz duradera.
Mustafa Caner, profesor asistente en la Universidad de Sakarya en Türkiye, indicó a TRT World que esto dependerá de si ambas partes respetan los términos de las negociaciones.
“Como el alto el fuego establece un plan de resolución por fases, que es esencialmente un plan de paz, el éxito de cada etapa y el avance a la siguiente determinarán la probabilidad de alcanzar una paz duradera”, explicó Caner.
Más allá de las negociaciones en sí mismas, las dinámicas de geopolítica regional también desempeñarán un papel crucial. Caner destaca la importancia de la participación internacional, especialmente la de Estados Unidos.
“El esperado alto el fuego ha sido posible principalmente debido a la presión de la administración entrante (del presidente electo, Donald) Trump, especialmente a través de la participación del (enviado para Oriente Medio) Steve Witkoff en las negociaciones”.
El Gobierno de Netanyahu previamente había rechazado múltiples intentos por un alto el fuego, incluida la propuesta que Biden presentó en julio pasado. De ahí que el liderazgo israelí haya sido acusado de sabotear las conversaciones mientras ganaba tiempo para su ofensiva sobre Gaza.
En conversación con TRT World, Mahmoud Alrantisi, de la Universidad Medipol de Estambul, compartió una visión crítica sobre la dinámica política en torno al alto el fuego: “La postura principal de Netanyahu es la supervivencia política, lo que lo ha llevado a rechazar acuerdos y obstaculizar el progreso. Si se llegara a un acuerdo, existe el riesgo de que el gobierno caiga y haya una rendición de cuentas por los eventos del 7 de octubre”.
En esa línea, añadió que “bajo la esperada administración Trump, la presión debilitó a Netanyahu y, durante aproximadamente un año y medio Netanyahu no ha podido obstaculizar el proceso tan eficazmente como antes”.
No obstante, Israel ha continuado su ofensiva desafiando los repetidos llamados de las Naciones Unidas a un alto el fuego y una investigación por genocidio en Gaza que evalúa la Corte Internacional de Justicia.
¿Qué podemos esperar del acuerdo?
El acuerdo de alto el fuego comienza con una primera fase de 42 días, durante la cual las fuerzas terrestres israelíes comenzarán a retirarse de áreas clave.
Según fuentes, la retirada del eje de Netzarim será inmediata, mientras que se prevé que la retirada del corredor de Filadelfia se realice por fases, y comience entre 40 y 50 días después del alto el fuego.
Según el acuerdo, se permitirá a los palestinos desplazados regresar a sus hogares a partir del séptimo día de la tregua.
Aquellos que regresen a pie no serán registrados, pero los vehículos serán inspeccionados con tecnología avanzada de rayos X gestionada por empresas egipcio-qataríes y monitoreada por múltiples partes, incluida Israel, para evitar el transporte de armas.
No obstante, Caner advirtió que la presencia militar continua de Israel durante esta fase podría justificar nuevos ataques en cualquier momento.
“Si tomamos en cuenta las numerosas violaciones de cese del fuego por parte de Israel en el pasado, particularmente desde el 27 de noviembre en Líbano, francamente no considero que la retirada completa de Israel de Gaza después del período de 42 días sea un desarrollo altamente probable. Espero equivocarme”, señaló.
Uno de los aspectos más significativos del acuerdo de alto el fuego es el intercambio de prisioneros acordado. Hamas liberará a 33 rehenes durante la primera fase, y, posteriormente, Israel comenzará a retirar sus fuerzas de las áreas pobladas de Gaza.
Hamás se ha comprometido a liberar mujeres, niños y ancianos detenidos a cambio de 1.000 prisioneros palestinos arrestados durante la actual ofensiva, siempre que no hayan participado en la incursión del 7 de octubre de 2023. Además, se liberarán 250 prisioneros palestinos con sentencias de larga duración durante la fase inicial.
Esto, indicó Caner, es una dinámica clave que da forma al futuro de la tregua.
“La liberación de rehenes sin duda apaciguará al lado israelí e incrementará la presión pública para la siguiente fase. Por otro lado, la liberación de prisioneros palestinos alentará y motivará al lado palestino a cooperar para la etapa posterior”, sostuvo.
Apertura del cruce de Rafah
Egipto también abrirá el cruce fronterizo de Rafah para recibir rehenes israelíes y prisioneros palestinos bajo el alto el fuego.
Se permitirá que enfermos y casos humanitarios puedan salir de Gaza para recibir tratamiento a través de la frontera, con un paso seguro garantizado y sin objetivos ni arrestos por parte de las fuerzas israelíes.
No obstante, el Ejército de Israel mantendrá su presencia en el perímetro fronterizo, hasta 700 metros en algunas áreas, especialmente en el norte de Gaza.
Después de 42 días, comenzarán los preparativos para la segunda fase de negociaciones, que apunta a una retirada total de las tropas de Tel Aviv en Gaza.
Sin embargo, las tensiones políticas en Israel siguen siendo altas. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, invitó a su aliado de extrema derecha, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, a unirse a él y abandonar el gobierno si se aprueba el acuerdo de rehenes.
Según Alrantisi, “la situación sigue siendo muy compleja. Desde el 7 de octubre, algunos efectos no se han manifestado en su totalidad para Israel. Al mismo tiempo, no está claro cómo evolucionará el panorama político en Palestina tras la ofensiva. Israel no quiere retirarse de Gaza, especialmente de la frontera de Rafah, y parece probable que permanezca en la región para evitar que se repitan los eventos del 7 de octubre”.
Alrantisi añade que en el marco de la tensión palestina-israelí, la liberación de ciertas figuras clave –como Ibrahim Hamid, uno de los líderes de Hamás, y Abdullah Darwousi, miembro de Fatah– “podrían convertirse en factores determinantes en la política interna de ambas facciones".
La liberación de Hamid podría fortalecer la posición de Hamás, mientras que el regreso de Darwousi podría alterar el equilibrio dentro de Fatah, influyendo en su enfoque de las negociaciones de paz.
Sin embargo, Alrantisi concluyó que “el objetivo principal de Israel es asegurar la liberación de sus 34 rehenes antes de reanudar la ofensiva. En esta etapa, los mediadores podrían ejercer influencia para detener a Israel presionando al Gobierno de Netanyahu y adoptando una postura unificada”.
Israel no acepta el liderazgo de Hamás ni de Fatah en Gaza, y probablemente continuará los ataques en la Cisjordania ocupada, adviritió Alrantisi.
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave costero palestino.