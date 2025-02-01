Un ataque calculado contra Palestina

Esta semana entra en vigor la prohibición israelí sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), poniendo fin a sus servicios en sus dos principales áreas de operación en Palestina: Gaza y Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.

Establecida en 1949 en respuesta a la Nakba, la UNRWA tenía la misión de brindar ayuda humanitaria y proteger los derechos palestinos hasta alcanzar una solución justa a la crisis de los refugiados. En el centro de esta misión está el derecho inalienable de los palestinos al retorno, un derecho que Israel ha negado sistemáticamente.

Más allá de los 5,4 millones de refugiados registrados por la UNRWA, al menos cinco millones más han sido desplazados a la fuerza por la colonización sionista. El derecho al retorno les pertenece a todos.

En octubre, el parlamento israelí aprobó dos leyes dirigidas contra la UNRWA. La primera prohíbe que la agencia opere dentro de las fronteras de 1948. La segunda impide que los funcionarios israelíes mantengan cualquier tipo de contacto con la organización.

Estas leyes buscan despojar a los palestinos de su derecho a una patria y debilitar aún más a la agencia que los atiende. Además, son la culminación de décadas de ataques de Israel y sus aliados con el objetivo de desmantelar la UNRWA como parte del proyecto colonial sionista.

Para los 2,1 millones de palestinos en Gaza, esto asestará un golpe devastador a los esfuerzos por reconstruir sus hogares y restaurar la infraestructura destruida por la violencia israelí. También dificultará aún más la supervivencia diaria en medio de la escasez de alimentos y recursos básicos.

En Cisjordania y Jerusalén Este, 49.000 estudiantes perderán el acceso a la educación de la UNRWA. En Jerusalén, los niños serán sometidos a un currículo israelí que distorsiona, deshumaniza y borra su historia y cultura.

Casi un millón de palestinos se quedarán sin atención médica. Además, la pérdida de miles de empleos profundizará la precariedad económica, perpetuando el ciclo de subdesarrollo impuesto.

Objetivos políticos y estrategias neoimperialistas

El desmantelamiento de la UNRWA no es solo una crisis humanitaria, sino una maniobra política. El sionismo ha destinado Palestina a la desaparición como parte de una estrategia regional más amplia. En este marco imperialista, EE.UU. y la UE financian la opresión, Israel la ejecuta, la burguesía local colabora y la ONU proporciona una fachada de legitimidad.

La prohibición de la UNRWA coincide con un cambio en la táctica israelí. Aunque la intensidad del genocidio en Gaza ha disminuido momentáneamente, la violencia en Cisjordania—especialmente en los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem—se ha intensificado. Las fuerzas sionistas recurren a bombardeos para destruir infraestructura esencial, bloquear el acceso a la atención médica y forzar evacuaciones masivas, mientras continúan con la expansión de asentamientos y arrestos masivos.

Desde 1948, Israel ha desplazado a más de 10 millones de palestinos, en su mayoría descendientes de la Nakba, separándolos de su tierra natal. El derecho al retorno amenaza los cimientos del sionismo porque desafía la realidad colonial de Israel, construida sobre la destrucción y el desplazamiento.

Los ataques del eje sionista-occidental contra la UNRWA buscan despolitizar su mandato y consolidar el estatus de los refugiados palestinos como una crisis humanitaria permanente, gestionada pero nunca resuelta.