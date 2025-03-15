Tras la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que debe "retomar" el control del canal de Panamá, dos funcionarios estadounidenses declararon el jueves a la agencia de noticias Reuters que el Ejército debe trabajar en opciones para asegurar el acceso total a la vía.

Hablando bajo condición de anonimato, un funcionario estadounidense informó a la agencia de noticias que un documento de orientación provisional de seguridad nacional, elaborado por la nueva administración del presidente Donald Trump, instó al ejército a considerar opciones militares para asegurar el acceso al canal.

Asimismo, un segundo funcionario afirmó que el Ejército dispone de varias opciones para garantizar el acceso, incluida una cooperación estrecha con las fuerzas armadas de Panamá.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que quiere "recuperar" el canal, considerado una vía estratégica clave, pero no ha detallado cómo lo haría ni si implicaría acción militar.

Prioridades militares de Washington

El Pentágono publicó su última Estrategia de Defensa Nacional, un documento que establece las prioridades militares, en 2022.