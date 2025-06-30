En Reino Unido, el histórico festival de música de Glastonbury acaba de transformarse en epicentro de una disputa política y diplomática en la que llegó a intervenir hasta el primer ministro, Keir Starmer, mientras que Estados Unidos anunció su intención de revocar visas. El motivo: la denuncia de un puñado de artistas en pos de visibilizar el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.

"Libre Palestina" y "Muerte a la FDI" –en referencia a las fuerzas de ocupación israelíes– fue lo que coreó Bobby, vocalista del dúo británico Bob Vylan, ante miles de asistentes. "Desde el río hasta el mar, Palestina debe ser libre", añadió.

Las declaraciones, transmitidas en vivo por la BBC, pasaron sin censura. Sin embargo, poco después, la emisora anunció que no volvería a transmitir la presentación ni subirla a su plataforma digital. Por si fuera poco y para despegarse de cualquier responsabilidad, calificó los comentarios del artista como "profundamente ofensivos".

Ese fue el primer capítulo de una serie de condenas públicas que buscaban silenciar lo que ya no hay forma de callar.

Consecuencias legales y diplomáticas

Para las autoridades estadounidenses, las palabras de Bobby no pasaron desapercibidas. Según un alto funcionario del Departamento de Estado, citado por The Daily Wire, el gobierno evalúa la revocación de visas del dúo antes del inicio de su gira "Inertia Tour" por más de 20 ciudades en Estados Unidos, incluyendo Washington DC.

"Como recordatorio, bajo la administración Trump, el gobierno estadounidense no emitirá visas a ningún extranjero que apoye a terroristas", declaró el funcionario, dejando entrever que el discurso del dúo podría encajar en esa categoría bajo los parámetros del actual gobierno.

Sin embargo, el grupo Bob Vylan no fue el único en alzar la voz en apoyo a Palestina durante el festival. La banda irlandesa Kneecap también expresó mensajes similares, aunque su actuación no fue transmitida por la BBC, que justificó esta decisión apelando a sus "pautas editoriales".

La vocalista de la banda australiana Amyl and the Sniffers, Amy Taylor, salió en defensa de Bob Vylan y Kneecap, criticando la cobertura mediática británica que, según ella, intentó retratar las manifestaciones como casos aislados. "Hubo artistas de todos los géneros que hablaron en favor de Palestina y montones de banderas palestinas en cada transmisión", escribió en Instagram.

"Los medios intentan hacer parecer que son sólo un par de bandas malas para ocultar que el status quo ha cambiado radicalmente", añadió.

Mientras tanto, la policía británica anunció que estudia la posibilidad de abrir una investigación por los cánticos emitidos en el festival, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Starmer, los calificó como "discurso de odio atroz". Por su parte, la embajada israelí en Londres condenó las declaraciones de los artistas, señalándolas como "retórica inflamatoria y de odio".