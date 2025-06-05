En el mundo hispanohablante, el nombre del profeta del islam es conocido de distintas maneras. Mientras algunos consideran que "Mahoma" es simplemente la versión hispanizada de "Muhammad", otros argumentan que refleja una historia de distorsión y conflicto entre civilizaciones.

En España, donde la presencia musulmana ha crecido en las últimas décadas, un hombre de origen argelino o mauritano a cargo de una tienda de barrio –o su hijo, ya nacido en el país– podría llamarse Muhammad. Sin embargo, el profeta del islam, sigue siendo mayormente conocido como "Mahoma".

¿Es esta una simple tradición lingüística del mundo hispanohablante o es, como señalan muchos musulmanes, una "traducción" ofensiva? Un debate que trasciende el nombre propio y tiene una carga histórica implícita de prejuicios y falta de respeto.

Un debate con raíces históricas





Para Antonio de Diego, profesor andaluz de historia de la filosofía, esta diferencia no es trivial. “Yo no me creo ese argumento, que es simplemente una traducción”, comparte con TRT Español. “Porque Mahoma es un nombre que tiene un problema de intención. En el resto de las lenguas europeas, se ha mantenido la versión original: Muhammad”.

Según De Diego, "Mahoma" no es una simple adaptación fonética, sino una representación alterada del árabe "Muhammad", que significa "alabado". Este nombre, que ocupa un lugar de profunda reverencia en el mundo islámico, inscrito en muros de mezquitas junto al nombre de Dios, ha sido modificado en el español de una manera que podría reflejar una intención despectiva.

"Mahoma", en ese contexto, no es simplemente una pronunciación incorrecta. Además, es parte de un patrón histórico europeo de deformación del nombre de Muhammad. Una deformación que tiene raíces mucho más remotas de las que imaginamos.

La tergiversación en la Edad Media





La alteración del nombre del profeta del islam tiene antecedentes en la Europa medieval. El término "Baphomet", con connotaciones ocultistas e incluso satánicas , fue mencionado por primera vez en 1098 en una carta del cruzado francés Anselmo de Ribemont. Investigaciones modernas sugieren que "Baphomet" era una corrupción en francés antiguo del nombre "Muhammad".

Durante la Edad Media, la narrativa cristiana en Europa retrataba a los musulmanes como idólatras que adoraban a "Mahoma" como un dios, algo que contribuyó a la deformación del nombre en el lenguaje occidental.

Un debate vigente en el mundo moderno





“Cuando hablamos con la gente sobre el profeta, simplemente decimos ‘Muhammad’, en parte porque es la pronunciación correcta”, explica Jaime Fletcher, director de la organización Islam in Spanish con sede en Houston, Texas.

Para Fletcher, "Mahoma" es un término desactualizado que ya no tiene sentido en el contexto moderno de aprendizaje y respeto interreligioso.

De Diego, en cambio, considera que "Mahoma" es un nombre cargado de historia y que su uso está vinculado a lo que llama "orientalismo heredado": una representación estereotipada del islam desde una perspectiva eurocéntrica y cristianocéntrica.