El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al Instituto Smithsonian –encargado de una serie de museos, bibliotecas, y centros de investigación y educativos en el país– por enfocarse demasiado en “lo mala que fue la esclavitud.

“El Smithsonian está fuera de control, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco que han logrado los oprimidos…”, escribió Trump en su red Truth Social.

Su mensaje se publicó una semana después de que funcionarios de la Casa Blanca informaran al Smithsonian que pronto enfrentaría “una revisión interna exhaustiva” de sus museos.

Trump dijo que pidió a sus abogados “revisar” lo que describió como contenido “woke” en los museos del instituto, prometiendo poner en marcha “el mismo proceso que se ha hecho con colegios y universidades, donde se han logrado avances enormes”.

El Smithsonian, fundado por el Congreso en 1846, supervisa actualmente 21 museos . Su financiamiento proviene en gran medida del gobierno federal.

El instituto ha sido blanco reiterado de la ira de Trump por resaltar lo que él considera “aspectos negativos” de la historia estadounidense, como el comercio transatlántico de esclavos africanos.

Los comerciantes europeos transportaron aproximadamente entre 12,5 y 15 millones de hombres, mujeres y niños africanos a través del Atlántico entre los siglos XVI y XIX. Generaciones enteras sufrieron opresión sistémica mientras contribuían de manera significativa a la economía estadounidense de mano de obra intensiva de la época.

Sin embargo, académicos e historiadores siguen siendo contundentes al reconocer los horrores de la esclavitud: el comercio transatlántico de esclavos fue “uno de los peores crímenes contra la humanidad” en los registros históricos.

Estos son cinco hechos que ilustran la magnitud del sufrimiento, la pérdida de vidas y la deshumanización sistémica que se extendieron durante generaciones

Migración forzada, muerte masiva





El comercio transatlántico de esclavos desplazó por la fuerza a millones de africanos durante más de 400 años , convirtiéndolo en una de las migraciones forzadas más grandes de la historia de la humanidad.

Según la base de datos del Comercio Transatlántico de Esclavos, al menos 12,5 millones de africanos fueron cargados en barcos, y aproximadamente 10 millones sobrevivieron a la migración forzada hacia las Américas.

El viaje de ida era mortal, con un estimado de 1,8 millones de muertes por enfermedades, desnutrición y condiciones inhumanas a bordo de los barcos de esclavos.

Por ejemplo, la masacre del Zong en 1781 reveló cómo más de 130 africanos esclavizados fueron arrojados al mar por una tripulación británica para cobrar un seguro.

Las condiciones en los barcos de esclavos eran espantosas: las personas eran encadenadas en bodegas estrechas y antihigiénicas, a menudo sin poder sentarse erguidas, con comida y agua mínimas.

El historiador Marcus Rediker describe el Middle Passage (Pasaje del Medio, en español) –otro nombre para el viaje forzado de africanos esclavizados a través del océano Atlántico – como una “mazmorra flotante”, plagada de viruela y otras enfermedades.

Violencia sistémica





El comercio transatlántico de esclavos estuvo marcado por la violencia, desde la captura en África hasta las ventas en las Américas.

Los africanos esclavizados enfrentaban azotes, marcas con hierro candente y mutilaciones . El “Code Noir”, que en español traduce “Código negro”, fue un documento legal francés de 1685, que permitía castigos severos, incluida la amputación de quienes intentaban escapar, mientras que las colonias británicas y españolas sancionaban de manera similar.

El linchamiento , aunque más asociado con la era posterior a la esclavitud, tuvo sus raíces en el periodo del comercio de esclavos, con ejecuciones públicas que aterrorizaban y suprimían cualquier signo de resistencia.