Hasta los 30 años, Hamza Castro llevaba una vida muy diferente. Tocaba la guitarra en varias bandas: primero fundó In Situ y luego, en los ‘90, Hombres de Luz, uno de los cinco grupos más escuchados de Andalucía, España. Trabajaba en mantenimiento para una empresa de máquinas de café, gaseosas y chocolates. Sus días pasaban entre el rock, su esposa y la tienda.

Jamás uno diría que aquel hombre, nacido en Granada, se transformaría en un maestro y referente del ney, la flauta tradicional de caña turca. Un músico que llegó a dar conciertos en España, Marruecos, Inglaterra, Túnez, Eslovenia, Sudáfrica. Incluso tocó a los pies de la tumba de Rumi, en Konya, el gran poeta y místico –lo llaman el Shakespeare de Oriente-, quien abrió las puertas al ney de la simbología espiritual de Oriente.

Todo comenzó con un congreso de misticismo en Tarragona, en 2002, donde se abordarían charlas sobre diferentes religiones. Castro no tenía expectativas respecto al evento. Sin embargo, un hombre salió a escena, citó a Rumi y proyectaron un vídeo con sus poemas musicalizados. Y aquí el detalle más importante: con el ney. Castro jamás había escuchado ese instrumento.

Y ese día fue el último de su vieja vida. Allí quedó el guitarrista sepultado para siempre, y renació un hombre nuevo: Hamza Castro, el neyzen.

“Fue la primera vez que escuché el ney”, evoca Castro en diálogo con TRT Español. “Fue un impacto muy fuerte. No me podía quedar de pie, así que me tuve que sentar en el suelo”.

Regresó a casa. Colgó la guitarra. Y dedicó los siguientes ocho años de su vida a conquistar ese instrumento tan sencillo y tan complejo a la vez. En 2013, descubrió que ya no podía aprender más por su cuenta y decidió volar a Konya, la capital del ney, que alberga a los mejores profesores del mundo, y donde descansan los restos del maestro Rumi. Pasó cinco años estudiando allí, y el sonido que había sembrado en largas jornadas en soledad, floreció de la mano de los instructores más destacados de Konya.

“Fui con pocos recursos y a la aventura. Mis amigos casi ni se enteraron y mi esposa siempre me apoyó. Aprender en Konya fue un antes y después en mi vida”, explica Castro. “Yo tenía un gran sonido que había desarrollado por los ejercicios en casa y por una impronta muy poderosa. Y mis maestros detectaron esa capacidad. Pero a la vez, tenía carencias técnicas importantes”.

En ese tiempo, Castro pasaba medio año en Konya aprendiendo y medio año en España trabajando y volcando en soplidos los resultados. Cada viaje era distinto. A veces, pasaba encerrado hasta diez horas con el profesor, y luego partía al hotel a practicar. Turismo y recreo, jamás.

El tiempo y la tenacidad lo convirtieron en músico estable en las actividades del ayuntamiento de Konya. Desde el 2018, lo convocaron de telonero del rito de giros sufís en el Centro Cultural de la ciudad. Y luego, formó parte del plantel de profesores de ney de escuela privada del ayuntamiento. Mientras tanto, se formaba en idioma turco en la universidad. Ya nada quedaba en él ni de rock, ni de la guitarra que había aprendido a los 18 en el servicio militar, ni de su vieja vida. El ney lo había borrado y transformado por completo.

A los pies de Rumi

Con el tiempo, Castro se hizo reconocido en Konya. Los medios retrataban el asombroso caso del español que tocaba el ney a la par de los grandes maestros de Türkiye. La historia de cómo nunca es tarde para aprender y cómo el hechizo del ney puede hacer milagros.