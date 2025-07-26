La gente, cuando tiene claro lo que quiere, lo deja impreso de mil y una formas. Busra Ogut, menor de cuatro hermanos, nacida en 1998, creció en la ladera de los montes Tauro, al suroeste de Türkiye.

Allí, Moammer y Afife Ogut, es decir papá y mamá, se dedicaban a la ganadería y la agricultura. Y Busra, de niña, los ayudaba. Sin embargo, siempre que podía y aún sin tener ninguna formación artística, cada superficie que encontraba, por más pequeña que fuera, ella la dibujaba. Podían ser piedras, cáscaras de nueces, bombillas, tapones de botellas y paredes de la casa –y esta es la opción que, como podrán imaginar, a mamá menos le gustaba-. Ella dejaba allí su sello.

“Desde chica me encantaba experimentar con los materiales que encontraba en la naturaleza”, mira hacia atrás su vida Busra para TRT Español. “Tomaba piedras y dibujaba sobre ellas. No necesitaba papel ni colores artificiales; creaba utilizando lo que me rodeaba. Me parecía un patio de recreo infinito para la creatividad”.

Para ella, el paisaje era un lienzo y también, a la vez, una paleta de colores. De todas las actividades que hacía, sin dudas, pastorear las cabras y las vacas por la montaña era su favorita. Allí, tan cerca del cielo -a 1.100 metros sobre el nivel del mar-, Busra observaba cómo Dios, ese inmenso pintor, modificaba su cuadro a cada temporada. “Cuando íbamos al monte con los animales, tenía mucho tiempo libre así que me dedicaba a explorar y dibujar con lo que encontraba”, evoca. “Me emocionaba cada vez que iba a la montaña porque descubría un color o una textura nuevos. Creo que este proceso dio forma a lo que soy”.

En lugar de comprar pinturas, Busra las busca en el mismo lugar donde son creadas. “En los montes Tauro hay muchas piedras marrones que revelan un color blanco al rascarlas con otra piedra. Ese fue mi punto de partida”, recuerda. Así descubrió, entre otras cosas, cómo fragmentos de cerámica antigua, que se encuentran por toda la montaña, dan un tono rojizo al aplastarlos. Obtuvo el negro de restos de leña carbonizada. Extrajo el verde de las hierbas, el amarillo de las piedras que sólo se encuentran en una pequeña parte de la montaña y los tonos azules de la espiga de flores. “Me encanta que cada obra de arte tenga una conexión directa con el lugar donde fue creada”, se entusiasma.

Una artista en familia de ganaderos

Fue raro en un lugar tan remoto como ese convencer a su entorno de que quería ser artista. Para su familia, por ejemplo, lo importante, le repetían una y otra vez, era concentrarse en la huerta, en los animales. Es decir, en lo que le daría un ingreso fijo en el futuro, al igual que sus padres y sus hermanos. ¿Ser artista? ¿Qué idea tan extraña era esa? “En nuestra región, no conocían a nadie que se hubiera dedicado al arte”, explica. “Pero con el tiempo, al ver que no me rendía, mi familia empezó a alentarme y se convirtió en mi mayor apoyo”.

Ni siquiera entre las montañas, rodeada de animales y yendo a la pequeña escuela del pueblo, había forma de ocultar su talento. El profesor de primaria descubrió sus dibujos y pronto su arte empezó a llamar la atención de la comunidad. Y hasta años más tarde, le asignaron un retrato de Mustafá Kemal Atatürk, padre de la república turca, en la pared de un gran edificio junto a la plaza del pueblo.

Con el tiempo, pudo dejar las montañas –al menos por varias temporadas - y licenciarse en 2021 en el Departamento de Diseño Gráfico de la Universidad de Bellas Artes, Mimar Sinan de Estambul. Y desde 2023, trabaja como directora de arte.