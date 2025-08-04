Han pasado 11 años desde que el célebre escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció en 2014. Su huella ha sido innegable en la cultura y la historia latinoamericana. “Cien años de soledad”, considerada una de las mejores novelas escritas en español, ha sido traducida a 64 idiomas y se ha convertido en una serie exitosa de Netflix, exponiendo al mundo la belleza de Colombia y Latinoamérica.

Es un hecho conocido que el escritor se vinculó con movimientos populares en América Latina, desde la Revolución cubana hasta el movimiento a favor de la paz en Colombia, pero poco se sabe sobre su apoyo, también irrenunciable, a la lucha del pueblo palestino. En 1982, cuando fue nominado al Premio Nobel de Literatura, García Márquez aprovechó la exposición para atacar la hipocresía detrás del ganador de otro premio: el primer ministro israelí Menachem Begin como Nobel de la Paz en 1978.

En un editorial en el periódico español El País , señaló que el galardón, que también se le entregó al entonces presidente egipcio Anwar al-Sadat, “le costó a Sadat el repudio inmediato de la comunidad árabe, y más tarde le costó la vida. A Beguin, en cambio, le ha permitido la ejecución metódica de un proyecto estratégico que aún no ha culminado”. Un proyecto que, según García Márquez, consistía en “cubrirse las espaldas para exterminar, primero, a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), y establecer luego nuevos asentamientos israelíes en Samaria y Judea”. Un plan que en 2025, casi 50 años después, aún encarna la política expansionista y genocida del estado de Israel.

Según Gabo, tanto Beguin como su entonces ministro de defensa, y el futuro primer ministro israelí, Ariel Sharon, más que el Nobel de la Paz, merecían el “Nobel de la Muerte”, por su rol en el genocidio contra el pueblo palestino y las fallidas iniciativas para destruir su resistencia dentro de Palestina y en Líbano. En palabras de García Márquez, los actos de la ocupación sionista "nos permiten recordar las consignas de los nazis", en particular el exterminio de una raza entera.

Crítica a Israel y complicidad internacional

Gabo describió la invasión israelí al Líbano en 1982 como “la ampliación del espacio vital del estado de Israel y la solución final del problema palestino”. El ejército israelí invadió el país vecino con el objetivo de expulsar a la resistencia palestina, en una guerra de exterminio que buscaba borrar política y físicamente al pueblo palestino. En aquel artículo, criticó el silencio de la comunidad internacional ante la crisis y denunció la hipocresía en su reacción frente a otras crisis políticas de la época.