Bogotá, Colombia — A una cuadra de la Plaza de Bolívar en Bogotá, epicentro político de Colombia, Alí Nofal atiende un local de ropa formal rodeado de vestidos de fiesta, camisas planchadas y retazos de su historia. A sus 68 años, este comerciante de mirada profunda y voz pausada representa mucho más que un vendedor, es un sobreviviente de la ocupación israelí y un miembro más de la diáspora palestina en América Latina.

Nacido en Ras Karkar, un pequeño pueblo cercano a Ramala, en Palestina, a fines de la década de 1980, Alí dejó su tierra tras haber pasado casi dos años en una cárcel israelí. “El hecho de ser palestino ya es motivo para que te metan preso sin causa justa”, señala a TRT Español, sin eufemismos. No fue acusado de ningún delito. Su detención fue parte de una estrategia sistemática de criminalización de la población civil palestina bajo la ocupación militar.

Su hermano Hassan, que había emigrado en 1963, lo esperaba en Bogotá junto a un tío. Allí comenzó una nueva vida que nunca dejó de estar tejida con los hilos de la anterior.

Resistir desde Sudamérica





En Colombia, primero trabajó junto a su hermano en un restaurante. En 1990 abrió su propio negocio gastronómico: Alibaba. En 1995, fundó su actual tienda de ropa: La Nueva Galería de la Once, ubicada justamente en la esquina de la Calle 11 y Carrera 9.

“Trabajo con dos de mis hijos, ellos tienen sus almacenes aquí al lado. Quería que siguieran otro camino, pero se quedaron conmigo en esto”, comenta.

Desde su local, Nofal nunca dejó de hablar de Palestina. Tiene siempre a mano una bandera palestina, viste la kufiya –el tradicional pañuelo de cuadros– y conversa con quien quiera escuchar sobre su tierra. Su cotidianidad está atravesada por una identidad que se niega a perder. “Israel trata de borrar a Palestina de la historia, pero nosotros debemos cuidar nuestra identidad para que no sea borrada”, explica.

Hoy vive en Bogotá junto a su esposa Amal, también palestina, y tiene seis hijos, cinco nacidos en Colombia y una en Palestina. “Me siento colombiano de corazón, pero palestino de nacimiento”, afirma.

América Latina y Palestina, cerca a pesar de las distancias





Nofal insiste en que la integración a la sociedad colombiana fue natural. “La idiosincrasia latinoamericana es cercana a la nuestra, aquí encontramos calor humano y solidaridad con la causa palestina”, señala.

Incluso destaca los vínculos históricos entre las dos culturas: “Muchos colombianos se parecen a los árabes físicamente. La colonización árabe de España dejó huellas que hoy se notan en el idioma y la cultura”.

No es el único en esta tierra, la embajada de Palestina en Colombia estima que la comunidad en el país oscila entre las 100.000 y 120.000 personas. La mayoría vive en la costa atlántica, en ciudades como Barranquilla, donde muchas familias ya están plenamente integradas en la sociedad colombiana.

“Somos gente pacífica, hemos venido a construir, no a destruir. Muchos aportaron a la agricultura, otros a la política, la religión o a los medios de comunicación”, dice Alí. “Por ejemplo, al periodista Yamid Amat o el senador Feisal Mustafá Barbosa”, cuenta, este último asesinado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 10 de septiembre de 1993 durante una campaña electoral.