En un taller de la ciudad de La Punta, en la provincia argentina de San Luis, dos hermanas se sientan a tejer. Lo hacen desde hace años. Cada cuadrado de lana que producen tiene un destino diferente: abrigar a quienes enfrentan el invierno en hogares precarios o en la calle.

Cristina y Ana Maure lideran Bendita Trama, un grupo de mujeres tejedoras que fabrican mantas con lanas y telas recicladas para personas en situación de vulnerabilidad. Lo hacen sin fines de lucro ni estructura formal, impulsadas sólo por el deseo de ayudar.

“La idea surgió entre nosotras dos y, de a poco, se fueron sumando mujeres”, cuenta a TRT Español Cristina, de 40 años, madre soltera de tres hijos. “Ahora somos más de 15, cada una aporta en los momentos que puede”.

Las mantas llevan alrededor de 300 cuadros. Cada uno es tejido por manos distintas, muchas veces con lanas recicladas de prendas en desuso. “La gente nos da lanitas que ya no usa, o prendas viejas que nosotras desarmamos y usamos esa lana”, explica Ana.

Las mujeres, que se organizan a través de WhatsApp, se reúnen una vez por semana para unir los cuadrados. “Algunas están jubiladas y encuentran en esto una manera de sentirse útiles. Les da alegría colaborar”, dice Cristina. “Es un completo acto de amor”.

El punto de partida: la abuela modista inmigrante



La historia de Cristina y Ana Maure fue entrelazada con hilos que cruzan generaciones. Su vínculo con el tejido no nació con ellas, sino mucho antes, en las manos de su abuela Gaetana –a quien todos llamaban cariñosamente Tina–, una inmigrante del sur de Italia que llegó a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial.

Modista de alta costura, Tina confeccionaba vestidos de novia, trajes de sastrería y piezas delicadas con una destreza que marcó a toda la familia. Aunque nunca se sentó a enseñarles punto por punto, su presencia bastaba: Cristina creció observándola trabajar en silencio, entre hilos, agujas y telas.

Ese mundo hecho a mano, paciente y minucioso, se convirtió con el tiempo en un legado que ambas retomaron a su manera. No fue una enseñanza formal, pero sí un aprendizaje emocional: un arte heredado casi por ósmosis.

“Pasaba mucho tiempo sentada a su lado, ella tejía al crochet y a dos agujas. Yo copiaba sus movimientos, practicaba sola, después me perfeccioné viendo videos en internet”, recuerda Cristina.

Ana, ocho años mayor, empezó a tejer más tarde, cuando sus hijos crecieron y tuvo más tiempo libre. “Siempre me gustó, pero no me daba el tiempo, ahora es mi pasión. Donde voy, llevo mi tejido conmigo”, dice entre risas.

Mantas para ayudar



Aunque de niñas no compartían proyectos juntas, hoy la solidaridad las une. Cristina recuerda su trabajo de años en un hospital, donde veía de cerca la vulnerabilidad de muchas personas. Tras la pandemia del covid-19, varios grupos solidarios dejaron de funcionar. Entonces pensó: “Vamos a hacer las mantas. ¿Quién me ayuda?”.

En los últimos años, la pobreza en Argentina se profundizó como consecuencia de la pandemia y de una sucesión de crisis económicas. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 38,1% de la población del país vive actualmente por debajo de la línea de pobreza.

La provincia de San Luis, con poco más de medio millón de habitantes, no es ajena a esta realidad y registra un índice de pobreza ligeramente superior, del 39,7%, al promedio nacional.

La primera en sumarse a la red de tejedoras fue Ana. Luego vinieron primas, amigas, y mujeres jubiladas. Sin jerarquías ni horarios fijos, hilaron una red de voluntarias que producen “cuadraditos de lana”, los unen y crean mantas para donar a quienes lo necesitan.

“Hay mucha gente que necesita abrigo, entonces no terminás nunca, seguimos tejiendo todo el tiempo”, dice Cristina.

Encuentros que abrigan y dan calor



Las primeras mantas fueron entregadas en La República, un barrio ubicado en la periferia de la ciudad capital de San Luis, donde la necesidad recorre sus precarias calles. Una de esas mantas fue destinada a una mujer embarazada. “Estaba feliz, nos agradeció muchísimo y fue hermoso entregarle la manta”, cuenta Ana emocionada.