“Recuerdo cuando Israel arrojaba bombas sobre nuestra ciudad. Escuchar las explosiones era aterrador. A veces cerraban los gimnasios o no podíamos viajar”, cuenta Malak Malaeb, kickboxer libanesa de 14 años y cinturón negro, en exclusiva con TRT Español. “Pero el kickboxing me mantuvo firme. Me dio fuerza y esperanza”.

Pese a su corta edad, Malak es una luchadora experimentada. Compite en la categoría juvenil de 48 kg y se ha consolidado como una de las promesas más sólidas del kickboxing internacional. A los 14 se convirtió en la atleta más joven en conseguir el cinturón negro de segundo grado y, en poco tiempo, su ascenso ha inspirado a toda una generación de jóvenes libaneses.

Originaria de Baissour —un pueblo rodeado de colinas, conocido por su producción de aceite de oliva y abundantes huertos frutales— su recorrido hasta la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Kickboxing de 2022, en Gales, es una historia de dedicación, talento y perseverancia que merece ser contada.

Tradición familiar de campeones





La historia de Malak con el kickboxing comenzó a los cuatro años cuando su padre, Ramzi Malaeb —ex campeón mundial en el mismo deporte en cuatro ocasiones— la introdujo a las artes marciales.

“Al principio no me gustaba mucho. Pensaba que las artes marciales eran solo para varones, especialmente porque la mayoría en el gimnasio eran hombres”, cuenta Malak. “Para mí, parecía solo pelea, y no veía cómo una niña como yo podía pertenecer a ese ambiente”.

Sin embargo, pasar tiempo en el gimnasio con su padre cambió gradualmente su perspectiva. Y, lo que empezó como resistencia, pronto se convirtió en pasión.

“Poco a poco, empecé a disfrutarlo, y luego me enamoré de este deporte", admite Malak.

A los diez años ya entrenaba en serio para competencias y, poco a poco, ganaba reconocimiento a nivel local y regional. La gente de Baissour, su gente, fue un apoyo fundamental. “Siempre me alentaron y celebraron mis logros”, narra. “Es un pueblo muy unido, que se siente como una familia.”

A pesar del apoyo, el camino de Malak no estuvo exento de obstáculos. “Ser niña en un campo dominado por hombres presentó desafíos. Al principio enfrenté escepticismo de atletas masculinos que me subestimaban, y algunas personas no creían que una chica podía subirse al ring,” explica. “Una vez, durante el entrenamiento, un chico mayor me dio una patada fuerte en la cara. Me dolió y pensé en dejarlo, pero a la noche ya había decidido seguir. El dolor no me detiene”.

Padre, figura y entrenador





Detrás de su crecimiento y éxito aparece también la figura de su entrenador: el coronel Ramzi Malaeb, su padre.

“La introduje a las artes marciales cuando era pequeña, transmitiéndole mi pasión y conocimiento”, cuenta Ramzi en conversación con TRT Español. “Hoy, siempre estoy ahí para apoyarla y animarla a alcanzar todo su potencial, tanto en el deporte como en la vida”.

Ramzi, con un récord de 61 victorias en 65 peleas y 19 nocauts, cree que su hija Malak se distingue por su disciplina y su fortaleza mental.

“Crecer en un hogar militar le dio una ventaja única”, cuenta Ramzi. “Ella entiende el valor del entrenamiento, el respeto y el sacrificio. A diferencia de muchos, no entrena solo para ganar medallas. Entrena para dominarse a sí misma”.