El poeta palestino Mosab Abu Toha, originario de Gaza, ganó este lunes el Premio Pulitzer en la categoría de "comentario" por sus ensayos publicados en la revista The New Yorker sobre la devastación física y emocional en Gaza, tras más de un año y medio de ofensiva de Israel.

El comité del Pulitzer destacó que sus ensayos sobre “la devastación física y emocional en Gaza combinan un profundo trabajo periodístico con la intimidad del testimonio personal para transmitir la experiencia de los palestinos tras más de un año y medio de ofensiva de Israel”.

Abu Toha compartió la noticia en redes sociales y escribió: “Que esto traiga esperanza. Que sea un relato”, citando un poema del autor palestino Refaat Alareer, asesinado por Israel en un bombardeo en Gaza en diciembre de 2023.

También fueron finalistas los fotógrafos palestinos de la agencia de noticias AFP en la categoría de fotografía de noticias de última hora, por sus “poderosas imágenes” desde Gaza, que reflejan “la humanidad persistente del pueblo gazatí en medio de la destrucción y la pérdida”.

Relacionado TRT Global - Israel ha matado a más de 200 periodistas en Gaza: su luto tiñe el Día Mundial de Libertad de Prensa

Los premios Pulitzer, entregados este lunes en la Universidad de Columbia, en Nueva York, estuvieron marcados por la cobertura del genocidio israelí en Gaza, la guerra en Sudán y el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estos prestigiosos galardones del periodismo estadounidense también reconocen logros en literatura, teatro y música.