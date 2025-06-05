Cada año, millones de musulmanes de todo el mundo acuden a La Meca en una atmósfera cargada de devoción, humildad y un profundo sentido sagrado. Llegan desde todos los continentes —jóvenes y mayores, ricos y pobres— unidos por la fe para cumplir una de las obligaciones más importantes del islam: la peregrinación del Hajj.

El Hajj, un viaje de transformación espiritual, es uno de los cinco pilares del islam, junto con la declaración de fe (shahada), la oración diaria (salat), el ayuno durante Ramadán (sawm) y la limosna (zakat). Para los musulmanes que tienen los medios físicos y financieros, realizar el Hajj al menos una vez en la vida no es solo recomendable, sino obligatorio.

Entre quienes han realizado esta peregrinación, pocos pueden hablar con la profundidad histórica de Hasan Aksay, exministro turco que hoy tiene 94 años. En una entrevista exclusiva con TRT World, Aksay recuerda su primera peregrinación a principios de los años 60, poco después de ingresar al Parlamento.

“No había hoteles, ni grupos turísticos, ni lujos. Nos quedamos en el apartamento de un dentista turco en La Meca —seis personas apretadas en ese espacio humilde”, relata. “Pero lo que nos faltaba en comodidades, lo compensábamos con hermandad”.

En aquella época, el Hajj solía ser el acto final de una vida piadosa, emprendido por los mayores tras años de ahorro. Las carreteras no estaban pavimentadas, el saneamiento era rudimentario y las comodidades eran mínimas o inexistentes. Pero para Aksay, esa misma dificultad era lo que santificaba la experiencia.

“Ya duermas sobre la arena o bajo el aire acondicionado, si tu corazón es sincero, el Hajj te transforma. La Kaaba no se fija en tu estatus. Te toca el alma”.

“No fuimos por comodidad, sino por purificación”





El Hajj no es solo una prueba física: es un viaje del alma, un ritual de humildad y entrega transmitido a lo largo de los siglos.

“No fuimos por comodidad, sino por purificación. Allí, ya no eres parlamentario, ni empresario, ni campesino. Eres un siervo de Dios, nada más. Nadie pregunta tu nombre; ven tu corazón”.

Recuerda con especial claridad un momento: bajo el sol abrasador de Arafat, empapado de sudor y mareado por el calor, un desconocido le ofreció un inesperado alivio.

“Un alto jefe tribal africano, que estaba cerca, tomó el paraguas que sostenían para él —y él mismo lo sostuvo sobre mi cabeza durante dos horas. Traté de rechazarlo, pero insistió. Ese es el espíritu del Hajj: una fraternidad silenciosa. De la que no se encuentra en la política ni en los negocios, solo en los lugares donde muere el ego y comienza la adoración”.

La voz del exministro se vuelve suave, casi reverente.

“Incluso ahora, décadas después, recuerdo el sonido del adán (llamado a la oración) resonando en los valles del desierto. El Hajj es un llamado, no solo a la oración, sino a la unidad, a la justicia, a la conciencia”.