En la cosmovisión mesoamericana, la vida y la muerte no eran enemigas. Eran aliadas y compañeras en un ciclo eterno donde morir no significaba desaparecer , sino transformarse. Así como el sol moría cada atardecer para renacer al amanecer, y el maíz se sembraba en la profundidad de la tierra para brotar verde, los seres humanos también debían pasar por sus propias muertes para volver más sabios, más limpios y más fuertes.

Pocas prácticas encarnan esta filosofía como el temazcal. Esta palabra en náhuatl, lengua indígena de México, significa “casa de vapor”. A grandes rasgos, una estructura cerrada de adobe, barro o piedra, donde piedras ardientes liberan vapor al contacto con agua y hierbas. Pero también es un ritual de renacimiento y un sitio donde simbólicamente se muere para volver a nacer, como se hacía desde tiempos prehispánicos.

En un centro comunitario del centro de la Ciudad de México, Blanca, estudiante de marketing originaria de Puebla, ha llegado a una ceremonia sin saber mucho del temazcal. “Una amiga me lo recomendó. Me dijo que me iba a ayudar porque traigo un dolor en el pecho que ya no puedo. Lo único que me pidió es que confiara”.

Unos metros más atrás, Lucas, un empresario italiano que lleva más de cinco años en México, cuenta que esta es la quinta vez que entra a un temazcal. “Me ayuda a entenderme mejor y a saber lo que necesito dejar atrás para seguir avanzando”, dice con seguridad.

Esta ceremonia ancestral sigue viva en México. Aún hoy es posible encontrar estructuras abovedadas que buscan simular un útero, el de la Madre Tierra, y recrear en su interior el calor del vientre materno. Especialmente en regiones con fuerte presencia indígena como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Morelos o Hidalgo. Además, es reconocido como parte del patrimonio cultural de México, y organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura han promovido su conservación.

Entre agua, hierbas y fuego se busca la sanación

Rubén Delgadillo, maestro temazcalero mexicano de 44 años, lleva más de tres décadas compartiendo este conocimiento ancestral con el mundo. Su interés nació en la cocina de su abuela, rodeada de hierbas y especias, o tal vez con su madre, que desde niña mostró un don especial para el temazcal.

Desde los 13 años, ha guiado decenas de temazcales y hoy porta el bastón de mando como “abuelo” de temazcal, título que reconoce a quienes han sido elegidos para transmitir y resguardar esta medicina ancestral. “El temazcal es un ritual que conlleva una ceremonia de sanación y de purificación del ser. Lo que se busca es alcanzar un equilibrio en tu energía”, explica Rubén, cuyo nombre de tradición es Yaokiawuitl, que significa guerrero de la lluvia.

Antes de entrar, cada participante es purificado con humo de hierbas y copal que se pasa alrededor del cuerpo como una forma de limpieza energética. Una vez adentro, se introducen piedras volcánicas al rojo vivo que se rocían con agua infusionada con hierbas seleccionadas por el temazcalero según el propósito de la ceremonia. Esto genera el vapor que envuelve el espacio.

Al inicio, se realizan respiraciones profundas que funcionan como una meditación guiada para conectar con el cuerpo y comenzar un proceso de introspección. Ruben señala que con el calor —que puede llegar a alcanzar los 70 grados centígrados—, muchas personas comienzan a reconocer dolores físicos o emociones contenidas.

Atravesar las cuatro puertas

La ceremonia puede durar hasta dos horas y está dividida en cuatro etapas. “Mucha gente las llama ‘cuatro puertas’. Estas etapas están ligadas a los cuatro rumbos del universo: la primera puerta es el oriente, la segunda el sur, la tercera el poniente y la cuarta el norte. Juntas trazan una cruz cósmica universal”, detalla Rubén. Luego, sin apresurarse, desgrana el significado profundo de cada una.

La primera puerta es el momento de presentarse y reconocer “¿Quién soy?”. En la segunda se plantea la pregunta “¿Qué busco?”, para luego enfrentarse a las sombras internas, los miedos, la tristeza, la envidia y el enojo que impiden el equilibrio. La tercera es un espacio de transformación, donde se decide qué aspectos negativos dejar atrás. Finalmente, la cuarta puerta es el momento de la reflexión en el que se comparte lo vivido y se reconoce el aprendizaje obtenido.