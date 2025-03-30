CDMX - Hace más de 500 años Tomás Moro, escritor y humanista, utilizó por primera vez el término utopía para nombrar una isla ficticia donde se desarrollaba una comunidad basada en la justicia, la igualdad y el bienestar común. La palabra, derivada del griego ou ("no") y topos ("lugar"), significa "no lugar" o "lugar inexistente", haciendo referencia a un ideal inalcanzable.
En 2019, este mismo término fue resignificado en la Ciudad de México (CDMX) para dar nombre a una serie de espacios creados en Iztapalapa, una de las zonas más pobladas, pobres e inseguras de la capital.
En el contexto mexicano, las UTOPÍAS responden a las siglas de las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social de una delegación al oriente del estado mexicano. Sin embargo, estos espacios surgieron con el propósito de lograr el bienestar de quienes habitan en una zona históricamente marginada y de fortalecer su sentido de identidad y pertenencia. Principios inspirados en la isla que Moro alguna vez imaginó.
Un segundo hogar
A Rosaura Colín, profesora jubilada de 79 años que ha vivido en Iztapalapa toda su vida, todavía le cuesta creer que sea un miércoles a las 9:00 de la mañana y acaba de terminar su clase de activación física en un terreno en el que se solían vender piezas de automóviles.
“Se llamaba ‘La Ford’ y aquí solo veías coches desarmados y piezas que sabrá Dios de donde venían”, recuerda Rosaura. “Si me hubieran dicho en qué se iba a convertir, no me lo hubiera creído. Mira nada más esto”. La mujer extiende su brazo para mostrar el lugar que la rodea, como quien enseña su nueva casa.
Ese “segundo hogar” de Rosaura es la Utopía Papalótl, un centro comunitario con áreas verdes, espacios recreativos, deportivos y culturales, un mariposario, un orquideario, una piscina semiolímpica y un auditorio.
Papalótl es una de las 15 UTOPÍAS construidas desde 2018 en terrenos que antes eran basureros o lotes abandonados donde predominaban la delincuencia y el vandalismo. Estos espacios fueron impulsados inicialmente por la entonces alcaldesa de Iztapalapa (2018-2021) y actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con la participación de autoridades locales, especialistas y lo más importante: la comunidad.
Un sistema de cuidados para sectores vulnerables
Andrea Monroy, coordinadora social de las UTOPÍAS, explica que su diseño tomó como referencia las Unidades de Vida Articulada de Colombia, espacios públicos comunitarios que fomentan el deporte, la cultura y la recreación, y diversos programas de urbanismo social.
“Inicialmente, se priorizó la atención a sectores vulnerables, con un enfoque en lo social, cultural, deportivo y recreativo”, explica Monroy. “Pero con el tiempo las necesidades evolucionaron y se incorporó un nuevo eje: el sistema público de cuidados”.
Hoy en día estos centros ofrecen atención psicológica, apoyo a adictos y a sus familias, así como asistencia para víctimas de violencia doméstica y áreas de autocuidado para la mujer.
Aunque todas las UTOPÍAS están equipadas y diseñadas para ser accesibles, ninguna es idéntica. “Hay una con un mariposario, otra con un planetario, un parque de dinosaurios, proyectos hídricos de captación de agua, un museo de artes digitales con forma de barco, una pista de BMX e incluso una de hockey”, enumera Luca Bonilla, integrante del área de proyectos de la Secretaría de Obras de la capital. “Cada una tiene su programa ancla”.
Crear comunidad y dejar de lado los estigmas
Rocio Gabriel, Alicia Cedillo y Erika Pineda, han vivido en la colonia Buenavista en Iztapalapa desde hace 15 años, pero se conocieron corriendo en una de las utopías de la delegación. Hoy se ponen de acuerdo para inscribirse juntas a carreras en la ciudad, desayunan todos los miércoles y se abrazan sin pena.
“Hay un ejercicio que nos ponen que se trata de dar 10 abrazos, eso ayuda mucho porque después lo que quieres es saber quién es esa persona que abrazaste, cómo está y cómo se siente”, cuenta Rocío. “Hemos sido vecinas desde hace mucho y no lo sabíamos. Ahora somos amigas y nos cuidamos entre nosotras no solo durante la clase, también allá afuera”.
Para Cecilia Montserrat López, socióloga especialista en temas urbanos y educativos, las repercusiones de fortalecer la convivencia van más allá, pues ayudan a recomponer el tejido social sobre todo para grupos vulnerables.
“Este tipo de lugares acercan la cultura, el arte, la convivencia y el deporte a personas que tradicionalmente no podían tenerlo y el tener alternativas, aunque suene a cliché, sí puede ayudar a prevenir el delito”, afirma López.
Y en efecto, el impacto de las UTOPÍAS en Iztapalapa ha sido significativo. Según datos del gobierno de la Ciudad de México, los delitos de alto impacto en la alcaldía disminuyeron un 57% durante la administración de Brugada, quien atribuye esta reducción a estos centros comunitarios y a otras intervenciones urbanas, como el mejoramiento del alumbrado público.
López, la socióloga, detalla que lo que hace este tipo de espacios urbanos es ampliar el horizonte de quienes habitan la zona. “Abona directamente a su seguridad y les da la confianza que no siempre han tenido por sentirse marginados y estigmatizados”, explica. “También se fomenta el apoyo mutuo y esto es importantísimo porque sin él no te movilizas, no hay empatía y no creas redes de apoyo”.
“Yo soy contador público de profesión, profesor de natación, pero como vivo en Iztapalapa la gente piensa ‘es delincuente’”, cuenta David Santos, antiguo alumno de natación en la Utopía Papalótl y ahora supervisor del depósito de agua. “Son estereotipos que te imponen y a veces con tanta repetición que los crees. Por eso tener espacios en tu barrio para desarrollarte y conectar con personas que son de aquí como tú ayuda a enfocarte en lo que quieres ser y no en lo que creen que eres”.
De Iztapalapa para la Ciudad
Las UTOPÍAS han cambiado la percepción y calidad de vida en Iztapalapa y se han convertido en un referente de transformación social en la Ciudad de México. Por ello, el gobierno buscará crear otras 15 unidades en el resto de la entidad y pretende tener varias listas a fin de año.
A la vecina Erika le da gusto que el programa se vaya a ampliar a otras delegaciones, pues tiene conocidos que la envidian por tener una utopía cerca. “Ya solo falta que nos hagan casas para que se pueda uno quedar a dormir, a vivir, a todo”, dice la mujer que sabe que al salir de la utopía tendrá que enfrentarse a la crudeza del desempleo, la violencia y la inseguridad que todavía caracterizan a la capital mexicana. Luego suelta una carcajada y agrega: “Pero vale la pena soñar”.