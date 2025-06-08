Celine Haidar creció en Dahiyeh, un barrio popular del sur de Beirut, Líbano. Entre callejones, risas y azoteas cubiertas de ropa tendida, el fútbol era parte de su vida cotidiana. Desde 2008 existe una liga femenina nacional en Líbano, pero con recursos mínimos y poca visibilidad. Clubes como Beirut Football Academy (BFA) han sostenido el desarrollo a contracorriente. Y, en la liga, Celine era una de sus mayores promesas.

“Soy la menor de tres hermanos. No teníamos mucho, pero nos teníamos los unos a los otros”, recuerda Celine en conversación con TRT Español. “Desde que tengo memoria, el fútbol formaba parte de mi mundo. Siempre estaba fuera, corriendo con los chicos del barrio, intentando demostrar que podía jugar tan bien como ellos o incluso mejor”.

Para ella, el fútbol no era sólo un deporte. Era una puerta abierta a la libertad. “En un lugar donde a las niñas se les decía que debían callar, la cancha era donde podía ser yo misma”, recuerda. “Eso me dio fuerza, confianza y sueños que soñar”.

“Sentí que mi vida se quebró en un segundo”





El 16 de noviembre de 2024, todo cambió. Celine acababa de regresar del entrenamiento. Tras una advertencia israelí de evacuación, intentó salir con su hermana. Un misil impactó cerca y la metralla le atravesó el cráneo.

Con voz firme, recuerda fragmentos de aquel día: “Iba a salir, y había gente gritándome que venía un ataque aéreo. Me quedé. Y ocurrió”.

Fue trasladada de urgencia al hospital Saint George, donde los médicos la indujeron a un coma. Horas después del ataque, un video que mostraba a Celine gravemente herida entre los escombros comenzó a circular en redes sociales. Su rostro ensangrentado, su cuerpo inmóvil. La imagen conmovió a quienes la vieron, pero no provocó ninguna reacción del mundo del deporte. Ninguna federación internacional de fútbol, ninguna liga femenina se pronunció en solidaridad con Celine.

A nivel local, sí hubo respuesta: sus compañeras del BFA organizaron vigilias . Pero fuera de Líbano, reinó el silencio. Durante dos meses, su familia esperó un milagro.

“Sentí que mi vida se quebró en un segundo. Las piernas que me llevaron a cada victoria estaban destrozadas. Pasé de la muerte a la vida”, recuerda. “No me voy a rendir. Pero ni a mis enemigos les deseo este dolor”.

Aunque al principio creyó que nunca volvería a ser la misma, ahora lo tiene claro: “No hay marcha atrás. Solo los cobardes se rinden”.

Su padre, Abbas Haidar, aún se emociona al hablar de ella: “Nunca imaginé tener una hija como ella. Ella siempre me decía: ‘Ya verás todo lo que voy a lograr’”.

Su madre, Sanaa Shahrour, no tiene dudas: “Mi hija es una heroína. Es fuerte. Se va a levantar. Y va a volver a jugar”.

De su admiración por Ronaldo al sueño de la academia propia





Celine admiraba a Cristiano Ronaldo, no solo por su talento, sino por su ética: “Veía sus partidos como si fueran clases”.

Más tarde se sintió reflejada en Toni Kroos: “Jugadores que no brillan tanto, pero hacen que todo funcione. Me veía así: una jugadora que entiende el deporte”.

Antes del ataque, sus sueños empezaban a hacerse realidad. Había ayudado a su club a ganar la liga femenina libanesa donde salieron invictas. Fue nombrada capitana y convocada por primera vez a la selección nacional.

“Todo el esfuerzo, los entrenamientos al amanecer, las noches sin dormir… empezaban a dar fruto”, evoca.