“Empecé a ver series turcas hace años”, recuerda Mayte Martínez, española y experta en mercadeo, quien vive desde hace años en Estados Unidos. “Todo empezó a raíz de una visita a Estambul. Me fascinó su cultura, la comida y sus paisajes maravillosos. Eso hace que las series, aparte de exóticas, me parezcan muy interesantes. No siguen la monotonía de las series de Hollywood. Las historias son más apasionantes y te atrapan desde el principio. Hay acción, drama y romance. Creo que por eso las series turcas están de moda”.

Amores imposibles, familia, dramas y aventuras son algunos de los componentes de cualquier telenovela. Si a esto le sumamos la mezcla de tradiciones turcas con la modernidad de nuestro tiempo, el exotismo de un país que acerca Oriente a Occidente y una hábil narración de las emociones del ser humano para mantener al espectador en vilo, tenemos la clave de las “dizis” –series turcas–, un producto que ha conquistado el mundo.

Hoy Türkiye es el tercer mayor exportador de series de televisión a nivel global, solo por detrás de países consolidados en la industria del entretenimiento como Estados Unidos y Reino Unido.

El hecho de que estas producciones tengan cientos de capítulos y que su emisión se produzca a través de plataformas de streaming, donde el espectador puede elegir para verla el momento que quiera, ha ayudado a fortalecer su repercusión en Estados Unidos. Además, las “dizis” ya pueden verse en español en un puñado de cadenas, algo que dio el respaldo definitivo para su triunfo entre la audiencia hispanoparlante de EE.UU.

De hecho, el lanzamiento en Estados Unidos de la telenovela “La hija del embajador” en español, a través de la cadena Univision en febrero de 2021, obtuvo un seguimiento de más de nueve millones de televidentes mensuales de habla hispana. Todo un éxito con el objetivo de afianzarse como un boom entre la audiencia latina, que representa el 19% de la población estadounidense. Es decir, 63 millones de personas.

Caída de prejuicios y hechos históricos

“Estas series rompen los esquemas y algunos prejuicios que tenemos con la sociedad turca, al pensar que son personas más conservadoras”, explica Cris Dulcey, socióloga colombiana residente en Maryland, a TRT Español. “Sin embargo, cuando ves las series te das cuenta de que hay algunas como ‘Mi otra yo’, que son dramas muy contemporáneos y muestran relaciones de pareja modernas. Me parece interesante también el uso que hacen de la música y la calidad de los actores”.

A pesar de ser colombiana, el elemento que menos le gusta a Dulcey de estos dramas es precisamente la coincidencia con telenovelas latinas de la década de 1990. “Eso de te quiero pero no te quiero”, reconoce, “ya está un poco antiguo”.

“Mi serie favoria es ‘Un fuerte aplauso’”, retoma Mayte, “una comedia urbana, de humor negro, que nos enseña a ver lo positivo de situaciones, aunque no siempre sean agradables".

“Las series turcas son diferentes a las habituales, con protagonistas en general muy guapos”, se suma al fanatismo Mónica Caliguri, economista brasileña que vive en Washington D.C. “A veces incorporan una alta capacidad de los guionistas en la narración de hechos históricos, como en la caída del zar de Rusia en la serie ‘Amor en Guerra’”.

Ambientada en la Rusia zarista y Türkiye de principios del siglo XX, esta serie cuenta la historia real de un teniente de la guardia personal del zar originario de Crimea que se enamora de una chica rusa. Una trama que reúne los tres elementos universales necesarios para el triunfo de una serie: amor, aventura y, por supuesto, tragedia.