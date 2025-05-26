Justo tres años después de que la bala de un francotirador israelí acabara con la vida de Shireen Abu Akleh, una reconocida periodista palestino-estadounidense, que cubría para Al Jazeera un allanamiento en la ciudad de Yenín, Cisjordania ocupada, un documental da respuesta por fin a la pregunta que conmovió al mundo entero: “ ¿Quién mató a Shireen? ”. Estrenada en mayo de 2025, esta producción rompe con años de negacionismo y desinformación.

"Israel es un país pequeño, donde a la gente le gusta hablar. Pudimos aprovechar nuestros contactos en el ámbito militar para dar con las personas adecuadas", explicó Dion Nissenbaum, uno de los periodistas que lideró la investigación, en entrevista con TRT Español.

La investigación, codirigida por la periodista de The New York Times Fatima Abdulkarim y el productor multimedia Conor Powell, identificó a Alon Scagio, que en aquel momento tenía 20 años, como el soldado israelí que disparó la bala mortal contra Abu Akleh.

El documental, patrocinado por el medio independiente Zeteo, también revela que Scagio fue asesinado el año pasado en la misma ciudad de Cisjordania ocupada.

"Hablamos con soldados israelíes activos que conocían a Alon Scagio y nos confirmaron que fue él quien realizó los disparos mortales", contó Dion. "Concertamos las entrevistas con estos soldados al margen del ejército israelí, que normalmente no nos habría permitido hablar con militares para un documental de este tipo".

El Ejército de Israel se negó participar en el documental cuando se le preguntó por Scagio, pero, según Dion, "ningún funcionario israelí intentó en ningún momento obstaculizar nuestra cobertura".

Versiones cambiadas





El documental de 40 minutos narra cómo inicialmente las autoridades israelíes sugirieron que palestinos armados eran los responsables de la lamentable muerte del periodista. Sin embargo, una serie de investigaciones concluyeron que recibió un disparo de un miembro de las fuerzas de ocupación israelíes.

Cuatro meses después del asesinato de Shireen, el ejército israelí cambió su versión, reconociendo que existía una “gran posibilidad” de que ella hubiera sido “impactada accidentalmente” por un soldado israelí, a quien se negó a identificar .

El documental también pone de relieve cómo las autoridades de Tel Aviv han bloqueado de forma sistemática las investigaciones sobre el asesinato de Shireen Abu Akleh, a pesar de que tenía la nacionalidad estadounidense.

"Esa obstrucción constante ha intensificado nuestro dolor. No se trata solo de la pérdida de Shireen, sino también de la angustia que provoca ver cómo se sigue negando la justicia. La incertidumbre, los retrasos y la negativa a asumir responsabilidades nos han impedido empezar a sanar de verdad, y mucho menos superar el dolor y la tragedia", declaró Lina Abu Akleh, sobrina de Shireen, a TRT Español.

Para Fátima Abdulkarim —amiga de Shireen, y una periodista que cubrió su asesinato y su funeral— y para Dion Nissenbaum, la falta de rendición de cuentas fue su principal motivación para realizar el documental.

"Siempre me preocupó la cantidad de desinformación que Israel difundió sobre el asesinato de Shireen y cómo, incluso hoy, mucha gente sigue sin entender realmente cómo la mataron", señaló Dion.

“Sin justicia, el ciclo continúa”





Las revelaciones de “¿Quién mató a Shireen?” llegan en medio de estadísticas alarmantes que muestran que, desde que comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza en octubre de 2023, al menos 208 periodistas palestinos han sido asesinados por Tel Aviv.

La ONG estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ahora identifica a Israel como el responsable de más de dos tercios de los 124 periodistas asesinados el año pasado.

"El ejército israelí ha difundido abiertamente el mensaje de que ‘llevar un chaleco azul no convierte a un terrorista en periodista’, lo que, en la práctica, lanza la señal de que portar un chaleco antibalas azul con la palabra PRENSA ya no ofrece ninguna protección frente a sus tropas", explicó Dion.

Una de las revelaciones más inquietantes del documental es la acusación de que soldados israelíes habrían utilizado la imagen de Abu Akleh como blanco en prácticas de tiro. "Esa revelación fue devastadora", confesó Lina Abu Akleh. "Dice mucho sobre la cultura que impera dentro del ejército y deja en evidencia la intencionalidad con la que Shireen fue asesinada".