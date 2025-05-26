Justo tres años después de que la bala de un francotirador israelí acabara con la vida de Shireen Abu Akleh, una reconocida periodista palestino-estadounidense, que cubría para Al Jazeera un allanamiento en la ciudad de Yenín, Cisjordania ocupada, un documental da respuesta por fin a la pregunta que conmovió al mundo entero: “¿Quién mató a Shireen?”. Estrenada en mayo de 2025, esta producción rompe con años de negacionismo y desinformación.
"Israel es un país pequeño, donde a la gente le gusta hablar. Pudimos aprovechar nuestros contactos en el ámbito militar para dar con las personas adecuadas", explicó Dion Nissenbaum, uno de los periodistas que lideró la investigación, en entrevista con TRT Español.
La investigación, codirigida por la periodista de The New York Times Fatima Abdulkarim y el productor multimedia Conor Powell, identificó a Alon Scagio, que en aquel momento tenía 20 años, como el soldado israelí que disparó la bala mortal contra Abu Akleh.
El documental, patrocinado por el medio independiente Zeteo, también revela que Scagio fue asesinado el año pasado en la misma ciudad de Cisjordania ocupada.
"Hablamos con soldados israelíes activos que conocían a Alon Scagio y nos confirmaron que fue él quien realizó los disparos mortales", contó Dion. "Concertamos las entrevistas con estos soldados al margen del ejército israelí, que normalmente no nos habría permitido hablar con militares para un documental de este tipo".
El Ejército de Israel se negó participar en el documental cuando se le preguntó por Scagio, pero, según Dion, "ningún funcionario israelí intentó en ningún momento obstaculizar nuestra cobertura".
Versiones cambiadas
El documental de 40 minutos narra cómo inicialmente las autoridades israelíes sugirieron que palestinos armados eran los responsables de la lamentable muerte del periodista. Sin embargo, una serie de investigaciones concluyeron que recibió un disparo de un miembro de las fuerzas de ocupación israelíes.
Cuatro meses después del asesinato de Shireen, el ejército israelí cambió su versión, reconociendo que existía una “gran posibilidad” de que ella hubiera sido “impactada accidentalmente” por un soldado israelí, a quien se negó a identificar.
El documental también pone de relieve cómo las autoridades de Tel Aviv han bloqueado de forma sistemática las investigaciones sobre el asesinato de Shireen Abu Akleh, a pesar de que tenía la nacionalidad estadounidense.
"Esa obstrucción constante ha intensificado nuestro dolor. No se trata solo de la pérdida de Shireen, sino también de la angustia que provoca ver cómo se sigue negando la justicia. La incertidumbre, los retrasos y la negativa a asumir responsabilidades nos han impedido empezar a sanar de verdad, y mucho menos superar el dolor y la tragedia", declaró Lina Abu Akleh, sobrina de Shireen, a TRT Español.
Para Fátima Abdulkarim —amiga de Shireen, y una periodista que cubrió su asesinato y su funeral— y para Dion Nissenbaum, la falta de rendición de cuentas fue su principal motivación para realizar el documental.
"Siempre me preocupó la cantidad de desinformación que Israel difundió sobre el asesinato de Shireen y cómo, incluso hoy, mucha gente sigue sin entender realmente cómo la mataron", señaló Dion.
“Sin justicia, el ciclo continúa”
Las revelaciones de “¿Quién mató a Shireen?” llegan en medio de estadísticas alarmantes que muestran que, desde que comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza en octubre de 2023, al menos 208 periodistas palestinos han sido asesinados por Tel Aviv.
La ONG estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ahora identifica a Israel como el responsable de más de dos tercios de los 124 periodistas asesinados el año pasado.
"El ejército israelí ha difundido abiertamente el mensaje de que ‘llevar un chaleco azul no convierte a un terrorista en periodista’, lo que, en la práctica, lanza la señal de que portar un chaleco antibalas azul con la palabra PRENSA ya no ofrece ninguna protección frente a sus tropas", explicó Dion.
Una de las revelaciones más inquietantes del documental es la acusación de que soldados israelíes habrían utilizado la imagen de Abu Akleh como blanco en prácticas de tiro. "Esa revelación fue devastadora", confesó Lina Abu Akleh. "Dice mucho sobre la cultura que impera dentro del ejército y deja en evidencia la intencionalidad con la que Shireen fue asesinada".
El testimonio del otro periodista herido durante el crimen
El documental también da voz al veterano periodista palestino Ali Samoudi, quien recibió un disparo junto a Shireen cuando esta fue asesinada en 2022, y que fue arrestado recientemente en Yenín. "Ali nos dijo que creía que la bala que mató a Shireen tenía como objetivo silenciar a los periodistas palestinos", relató Nissenbaum. "Apenas una semana antes del estreno de la película, el ejército israelí lo detuvo", añadió.
Según la periodista de investigación, el ejército israelí ha reconocido públicamente que no dispone de pruebas suficientes para acusar a Ali de ningún delito. "En lugar de liberarlo, Israel lo mantiene detenido indefinidamente, sin cargos, bajo sus leyes de detención administrativa", añadió.
Para la familia Abu Akleh, ver el documental y constatar que estos patrones se repiten no ha hecho más que reforzar su urgencia de lograr justicia.
"El momento más duro fue revivir el trauma del asesinato de Shireen", dijo Lina, su sobrina. "Por muy doloroso que fuese recordar una pérdida tan brutal, también fue un crudo recordatorio de que la impunidad solo alimenta más violencia. Sin justicia, el ciclo continúa, y más periodistas siguen siendo atacados y asesinados".
“La justicia demorada es justicia denegada”
Para Lina y su familia, el documental supone un paso más en su incansable lucha por justicia, una batalla que ya lleva tres años. "La lucha por la rendición de cuentas ha sido larga, dolorosa y, en muchas ocasiones, frustrante", declaró Lina Abu Akleh.
También expresó su decepción ante la respuesta del gobierno estadounidense al asesinato de su tía a manos de militares extranjeros. Aunque reconoció que la investigación sigue en curso, subrayó que la prolongada demora ha sido profundamente dolorosa.
"La justicia retrasada es una justicia denegada, y cuanto más se demora más se refuerza la sensación de impunidad", afirmó.
Según la familia Abu Akleh, la rendición de cuentas no debe limitarse únicamente al soldado que apretó el gatillo, sino que debe alcanzar a toda la cadena de mando: "Quienes dieron las órdenes, quienes las encubrieron y quienes siguen negando cualquier responsabilidad".
Para los Abu Akleh, una justicia real implica una transparencia absoluta sobre las circunstancias del asesinato de Shireen, así como la puesta en marcha de medidas efectivas para prevenir que se repitan crímenes similares contra otros periodistas palestinos.
El legado de Shireen Abu Akleh
Tras la pérdida de Shireen, la familia creó la Fundación Shireen Abu Akleh para apoyar a periodistas y mantener vivo el legado de reportar la verdad que ella defendió. Además, tanto Lina como su hermana Lareen han seguido los pasos de su tía en el mundo del periodismo.
"Mi hermana Lareen y yo siempre nos hemos sentido inspiradas por Shireen: no solo por su trabajo como periodista, sino también por su profesionalidad, integridad y, sobre todo, su empatía", explicó Lina. "Fue gracias a Shireen que ambas decidimos dedicarnos al periodismo y a los medios de comunicación".
Para las hermanas, el periodismo se ha convertido en una forma de resistencia frente a las narrativas que intentan silenciar las voces palestinas.
"Vemos al periodismo como una herramienta poderosa para recuperar la historia que otros han querido borrar o distorsionar", dijo Lina. "Ahora más que nunca sentimos la responsabilidad de continuar el legado de Shireen, amplificando las voces de nuestro pueblo y arrojando luz sobre la verdad a la que dedicó su vida".
A pesar de los enormes obstáculos, la familia Abu Akleh ha seguido firme en su lucha por justicia, llevando su caso desde los pasillos del Congreso estadounidense hasta las salas de la Corte Penal Internacional.
"El apoyo incondicional que mi familia y yo hemos recibido en estos tres años ha sido abrumador y profundamente conmovedor", afirmó Lina. "Nos recuerda cada día que no estamos solos en este camino; que la voz de Shireen, su verdad y su legado siguen vivos gracias a las personas que nos acompañan y exigen justicia en su nombre".