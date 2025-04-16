Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró que “no consideramos que la política exterior se limite a las fronteras geográficas”, no enunció únicamente un principio, sino una orientación estratégica más amplia que sitúa a Türkiye en el centro de la diplomacia mundial. Este enfoque hacia el exterior quedó patente en el Foro Diplomático de Antalya (ADF) de 2025, donde más de 6.000 participantes de 155 países, incluidos 21 jefes de Estado y de Gobierno y 64 ministros, se reunieron para dialogar en medio de la creciente agitación mundial. De Gaza a Ucrania, de la desigualdad sistémica a la erosión de la confianza en las instituciones multilaterales, el foro se centró en la convicción de que la diplomacia sigue siendo el único camino viable para avanzar.

Además, la decisión de dedicar toda la primera jornada del foro a la crisis humanitaria de Gaza reforzó el compromiso de Türkiye con la justicia y la dignidad humana en la región. La insistencia de Fidan en restablecer la justicia a través de la diplomacia refleja no sólo el tema del foro, “Recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado”, sino también la aspiración de Türkiye de actuar como mediador confiable en un panorama internacional cada vez más complejo.

En esa línea, Enrique Jaime Calderón, embajador de El Salvador en Ankara, explicó en exclusivo con TRT Español que “en esta edición, se ha resaltado mucho la importancia de los enfoques multilaterales y la diplomacia en el actual orden internacional. Creo en el potencial del diálogo, la negociación y la necesidad de contar con espacios como el ADF para abordar los desafíos globales”. Y añadió: "No me cabe duda que el Foro Diplomático de Antalya, se irá consolidando con el paso de los años en un espacio multilateral de gran envergadura para el abordaje de los temas álgidos que aquejan a nuestro mundo".

Al-Sharaa, presidente interino de Siria en Antalya, y el futuro de la región

La participación en el Foro Diplomático de Antalya de Ahmed al-Sharaa, presidente interino de Siria, tiene un profundo peso simbólico y político en esta delicada coyuntura. Al-Sharaa subrayó el significado más profundo de la presencia de Damasco: “Nuestra asistencia se debe a la profunda convicción de la República Árabe Siria de que el diálogo y la diplomacia son las vías más eficaces para resolver los conflictos y consolidar la paz y la estabilidad en nuestra región y en el mundo”. Su declaración se hizo eco del espíritu central del Foro Diplomático de Antalya: situar la diplomacia no como un lujo, sino como una herramienta indispensable para reconstruir la confianza y reimaginar la cooperación en un panorama geopolítico fracturado.

Durante el foro, Al-Sharaa mantuvo reuniones bilaterales de alto nivel, entre ellas con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev; el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, y el presidente de Kosovo, Vjosa Osmani. Estos compromisos reflejan la intención de Siria de restablecer el diálogo regional y demuestran su voluntad de formar parte de conversaciones diplomáticas más amplias que configuren el futuro de Oriente Medio y más allá.

Estas conversaciones también indican un cambio de actitud hacia la inclusión, la reconstrucción y la apropiación regional de los procesos de paz, lo que ofrece un cauto optimismo respecto a un futuro basado en la cooperación y el respeto mutuo.

Ecos del mensaje del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia

Cuando Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, participó en el foro, transmitió un mensaje directo, reiterando la postura de Moscú ante la guerra ruso-ucraniana. Insistió en que el país no está pidiendo el desbloqueo de las sanciones, aunque describió las sanciones estadounidenses como ilegales y afirmó que han destruido la arquitectura financiera mundial.

"Ya no existe una globalización económica mundial", afirmó Lavrov. "Fue destruida, no por Trump, sino por Biden cuando introdujo sanciones y las convirtió en el único instrumento de su política exterior."

Hablando en el segundo día del destacado evento internacional, Lavrov dijo que presidente Trump "parece entender mucho, mucho, mucho más sobre lo que está ocurriendo [en Ucrania] que cualquier líder europeo”, enfatizando lo que describió como la comprensión matizada de Trump sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, a diferencia de sus homólogos europeos.