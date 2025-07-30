Entre las ruinas de Gaza, una niña de 11 años soñaba con ser periodista. Inteligente, segura de sí misma y determinada, grababa videos desde los refugios del enclave palestino, practicaba su inglés y hablaba directamente a la cámara con una calma atípica para su edad.

Quería ser la voz de su generación, especialmente de los niños que crecen bajo drones y aviones de guerra. Un día, ella también se convirtió en víctima del genocidio que documentaba.

El 15 de julio, un bombardeo israelí destruyó el edificio de seis pisos donde Lama Nasser Al-Badrasawi y su familia se habían refugiado tras haber sido desplazados varias veces. Lama murió junto a su madre, su padre y sus cuatro hermanos: Salma, Nada, Sham y Aziz.

Lama ahora forma parte de los aproximadamente 17.000 niños asesinados por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 hasta abril pasado, según datos del Ministerio de Educación palestino.

Mientras todavía hay cuerpos bajo los escombros y familias enteras están desaparecidas, se cree que la verdadera cifra es mucho mayor.

Para su tío, el escritor y analista político palestino Ramzy Baroud, Lama “encarnaba la fuerza, resiliencia, valentía y dedicación al estudio de un niño palestino, junto a una increíble inocencia”.

“Lama tenía todo para ser una gran periodista”, sostuvo Baroud en conversación con TRT World.

Provenía de una familia trabajadora en el campo de refugiados de Shati, en Gaza. Su linaje se remontaba a sus bisabuelos Mohammed y Madallah, sobrevivientes de la Nakba, que en árabe significa “catástrofe”. Era una refugiada palestina de cuarta generación, criada en un hogar que valoraba la fe, el aprendizaje y la comunidad. Ella y sus hermanos habían memorizado grandes partes del Corán.

“Al inicio del conflicto, la madre de Lama me pidió amplificar la voz de su hija”, recuerda Ramzy. “Me impresionaron su dominio del inglés, su conciencia política y su deseo de ser la voz de los sobrevivientes entre su familia y vecinos.”

En uno de los videos de Lama, un grupo de niños la rodea y grita “Detengan el genocidio”. Más tarde, Ramzy supo que esos niños estaban sentados junto a la fosa común de sus padres.

“Eran huérfanos, vivían en refugios, aferrándose a su amistad para sobrevivir a los traumas de una exterminación masiva”, dice.

Víctimas de las “Masacres de la Harina”





El coraje y talento de Lama no surgieron de una vida cómoda. Durante los primeros días del genocidio, su familia ya había sufrido pérdidas irreparables. Varios de sus tíos, tías y primos fueron asesinados.

Su abuelo, Nasser, murió durante las llamadas ‘Masacres de la Harina’, una serie de ataques donde las fuerzas israelíes dispararon contra civiles que hacían fila para recibir ayuda alimentaria.