ORIENTE MEDIO
Ataques de Israel en Yemen matan a 35 personas y dejan más de 130 heridos, informan los hutíes
La ola de ataques de Israel se extendió a Saná, capital de Yemen, con bombardeos que impactaron un hospital, edificios gubernamentales, sedes de periódicos y viviendas, según los hutíes. La ONU expresó su preocupación y pidió frenar la escalada.
Columnas de humo tras los ataques israelíes en la capital de Yemen, Saná, el 10 de septiembre de 2025. / AFP
11 de septiembre de 2025

Un hospital bombardeado, edificios reducidos a escombros y más de 160 víctimas entre muertos y heridos: los ataques aéreos de Israel contra Yemen este miércoles volvieron a sacudir la región, mientras la ONU alertó que una de las explosiones impactó peligrosamente cerca de sus instalaciones.

Según el balance de los hutíes, el número de víctimas mortales por los bombardeos de Tel Aviv en múltiples lugares de Yemen ascendió a 35, mientras que los heridos superan los 130. Las cifras, difundidas por el portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alasbahi, aún no son definitivas.

Medios locales reportaron que los ataques impactaron un centro médico en el suroeste de Saná y un complejo gubernamental en la provincia de Jawf, en el noreste del país. Testigos reportaron una gran columna de humo gris sobre la capital, controlada por los hutíes desde hace más de una década.

Los aviones de combate israelíes también atacaron las oficinas de los periódicos 26 de Septiembre y Al-Yemen, así como viviendas, según el medio Al-Masirah TV, gestionado por los hutíes.

Por su parte, el ejército de Israel confirmó la ofensiva y señaló que atacó “objetivos militares” pertenecientes a los hutíes “en las áreas de Saná y Al-Jawf en Yemen”. Entre los blancos, indicaron las fuerzas de Tel Aviv, se encontraban “campamentos militares con presencia de miembros (de los hutíes), la sede de relaciones públicas militares del grupo y un depósito de combustible utilizado por el régimen”.

El grupo yemení aseguró que sus defensas aéreas respondieron a los ataques y “están confrontando actualmente aeronaves israelíes que lanzan una agresión contra nuestro país”, declaró el portavoz militar hutí, Yahya Saree, en su canal de Telegram.

Posteriormente, el ejército israelí informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron un misil lanzado desde Yemen la madrugada del jueves. “Luego de que las sirenas en varias partes del país, la Fuerza Aérea neutralizó un misil lanzado desde Yemen”, indicó en un comunicado. No se proporcionaron más detalles sobre el ataque y, hasta el momento, el grupo hutí de Yemen no ha emitido ninguna declaración.

El ataque israelí se produce días después de que un dron lanzado desde Yemen impactara en el aeropuerto Ramon, en el sur de Israel, hiriendo a un hombre.

A finales del mes pasado, bombardeos israelíes mataron al primer ministro hutí y a otros 11 altos funcionarios, en la acción más significativa contra el liderazgo del grupo yemení desde el inicio del intercambio de fuego entre ambas partes.

La ONU expresa su profunda preocupación


Ante los hechos, la ONU manifestó su “grave preocupación” por la continuidad de los ataques aéreos israelíes en Yemen, y por la escalada de los enfrentamientos transfronterizos con los hutíes.

“Puedo decirles que seguimos con grave preocupación los continuos bombardeos israelíes que tuvieron lugar, así como los ataques hutíes contra Israel”, declaró el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa.

El funcionario destacó que “uno de los ataques, los bombardeos israelíes de hoy, impactó muy cerca de una instalación de la ONU, lo cual obviamente nos preocupa”.

Dujarric subrayó que “lo que queremos ver es un cese de todas las actividades militares entre Israel y los hutíes, y que todas las partes eviten cualquier acción que pueda escalar aún más las tensiones en una región donde ya están sumamente elevadas”.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, los hutíes han lanzado repetidos ataques con drones y misiles contra Israel, en señal de solidaridad con los palestinos. En respuesta, Israel ha llevado a cabo múltiples bombardeos en Yemen, apuntando contra puertos, centrales eléctricas y el aeropuerto internacional de Saná.

TRT Global - ¿Qué se sabe de los ataques israelíes a Yemen? Bombardeos en la capital, muertos y más de 80 heridos


