Israel se comportó como un “Estado rufián” al atacar a líderes de Hamás en Qatar, lo que marca una grave escalada y empuja una vez más a la región hacia un posible torbellino de caos.

El ataque a plena luz del sol contra un edificio residencial en Doha, capital de Qatar, mató a algunos miembros de Hamás, según reportes. Sin embargo, el equipo negociador que discutía una propuesta de alto el fuego para Gaza está a salvo, de acuerdo a lo informado.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado al menos a seis países en Oriente Medio: Palestina, Líbano, Irán, Yemen, Siria y Qatar.

Bajo el constante apoyo del Gobierno del presidente de EE.UU ., Donald Trump, el estado sionista se ha tornado aún más agresivo, avanzando hacia la anexión de Cisjordania ocupada, enviando tropas terrestres al sur de Siria e interviniendo en los asuntos internos de este país, además de asesinar en Yemen al primer ministro y otros altos funcionarios del gobierno liderado por los hutíes.

El doctor Mahjoob Zweiri, investigador sénior no residente en el Middle East Council on Global Affairs con sede en Doha, dijo a TRT World que la violación flagrante de las normas internacionales por parte de Israel, al atacar la capital de Qatar y otros Estados de mayoría musulmana en la región, responde al comportamiento de un Estado rufián.

De hecho, Zweiri calificó el ataque contra Doha como una “agresión bárbara”, añadiendo que “Israel no se comporta como un Estado, sino como una mafia”.

Pese al incremento de las agresiones de Tel Aviv, no existe una presión internacional real sobre el Gobierno de Netanyahu que lo lleve a detener su ofensiva genocida contra los palestinos, que ha matado a más de 64.000 personas, además de los ataques contra otros países de la región.

Durante mucho tiempo, Qatar ha recibido a los líderes de Hamás para las negociaciones del grupo palestino con Israel que busca un acuerdo de alto el fuego en Gaza e intercambios de prisioneros. Un esfuerzo diplomático en el que el papel de Doha ha sido clave.

Además de su actitud de “mafia”, según Zweiri, la agresividad de Tel Aviv también surge del “fracaso del Gobierno de Netanyahu para lograr alguno de sus objetivos de guerra” en Gaza y otros territorios palestinos.

Grupos de resistencia palestinos, incluido Hamás, continúan atacando a las fuerzas israelíes en el enclave y otras ciudades, según el académico radicado en Doha. También, a pesar de la pérdida de altos funcionarios, los hutíes de Yemen siguen apuntando contra ciudades israelíes .

Sabotear la paz





Zweiri señaló adicionalmente que Israel atacó a Qatar en medio de negociaciones de alto el fuego, lo que demuestra su intención de sabotear los esfuerzos de paz. “No hay duda de que Netanyahu no quiere poner fin a la ofensiva”, afirmó.

Esta idea también la destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, en un comunicado en el que sostuvo: “El ataque al equipo negociador de Hamás mientras se desarrollan conversaciones de alto el fuego demuestra que Israel busca perpetuar la ofensiva, no lograr la paz”.

Una estrategia que no es nueva. Israel atac ó a Irán justo en medio de las cruciales negociaciones sobre su programa nuclear con la administración de Trump, arruinando así todos los esfuerzos.