ORIENTE MEDIO
4 min de lectura
Ataque de Israel a Doha marca un “momento decisivo” para Oriente Medio, advierte Qatar
Tras el ataque israelí en Doha, dirigido contra líderes del grupo palestino Hamás, el Gobierno de Qatar —clave en las negociaciones de paz sobre Gaza— pidió una respuesta conjunta de “toda la región”, alertando que la escalada cruzó un umbral peligro
Ataque de Israel a Doha marca un “momento decisivo” para Oriente Medio, advierte Qatar
"Debería haber respuesta de toda la región ante acciones tan atroces", dijo el primer ministro qatarí. / AP
10 de septiembre de 2025

Israel cruzó un umbral peligroso al lanzar un ataque en Doha que mató a miembros del grupo palestino Hamás y a un oficial de seguridad local, según advirtió el Gobierno de Qatar, que calificó la agresión como un "momento decisivo" para Oriente Medio y pidió una "respuesta de toda la región".

"Creemos que hoy hemos llegado a un momento decisivo. Debería haber respuesta de toda la región ante acciones tan atroces", dijo el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una conferencia de prensa el martes por la noche, poco después del bombardeo. Y agregó que Israel usó armas que no fueron detectadas por el radar de defensa aérea de Qatar.

Advirtió que Doha "se reserva el derecho a responder a estos ataques traicioneros", señalando que considera que la escalada ha cruzado un umbral peligroso.

Israel reconoció haber realizado la operación, afirmando que su objetivo eran los dirigentes de Hamás Khalil al-Hayya y Zaher Jabareen. El grupo palestino confirmó que el ataque mató a cinco miembros de Hamás, incluido el hijo del alto dirigente Khalil al-Hayya, además de un oficial de seguridad qatarí.

No obstante, el miembro del buró político de Hamás, Suhail al-Hindi, dijo al medio Al Jazeera que el liderazgo principal del grupo sobrevivió al ataque israelí. Añadió que el bombardeo ocurrió mientras el equipo negociador discutía en Doha una propuesta de alto el fuego para Gaza presentada por Estados Unidos. También subrayó que Hamás responsabiliza tanto a Israel como a Washington por el ataque.

Qatar, un mediador clave entre Israel y Hamás

Pese a haber sufrido un ataque en su propio territorio, el primer ministro de Qatar aseguró que se mantienen firmes en su rol como mediadores. Es que Doha ha sido clave en las negociaciones Tel Aviv y Hamás de cara a lograr un acuerdo que permita un alto el fuego y detenga la ofensiva, que ya lleva casi dos años y ha matado a más de 64.000 palestinos en Gaza.

Al-Thani recalcó que los esfuerzos de mediación forman parte de la identidad de Qatar y que nada lo hará renunciar a ese papel. "Continuaremos con los esfuerzos de mediación para lograr la paz en Gaza, a pesar de este ataque traicionero", aseguró, en referencia al genocidio israelí en el enclave. "No hay nada que nos detenga de seguir con esta mediación en la región".

El primer ministro detalló que, en los últimos días, se habían desarrollado negociaciones intensas a petición de EE.UU. para discutir la más reciente propuesta presentada por Washington. "A pesar de su conocimiento y de su participación constante a través de delegaciones enviadas a Doha, la parte israelí ha trabajado deliberadamente para obstruir cada esfuerzo destinado a abrir una ventana hacia la paz", denunció.

Recomendados

En este contexto, cuestionó: "¿Necesita el mundo un mensaje más claro que este? ¿Quién está cerrando la puerta a la paz? ¿La comunidad internacional aún necesita más pruebas? ¿Quién es el verdadero abusador en esta región?".

RelacionadoTRT Español - Israel lanza ataque contra líderes de Hamás en Qatar, en golpe a los esfuerzos para tregua en Gaza

EE.UU. niega implicación en ataque

Por otra parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el ataque en Qatar –un aliado clave para Washington en Oriente Medio y que alberga una importante base militar estadounidense– fue ordenado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y no por la Casa Blanca.

"Esta fue una decisión del primer ministro Netanyahu, no mía", escribió en su red Truth Social. "Inmediatamente ordené al enviado especial Steve Witkoff que informara a los qataríes del inminente ataque, lo cual hizo, pero, lamentablemente, fue demasiado tarde para detenerlo", añadió.

La Casa Blanca había señalado más temprano que Witkoff había recibido la orden de alertar a Qatar sobre los ataques "inminentes" de Israel. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí desmintió esa versión y aseguró que el mensaje estadounidense llegó cuando las explosiones ya estaban ocurriendo. 

De acuerdo con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente Trump habló por separado con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, y con Netanyahu tras el ataque. Aseguró que una acción de este tipo "no volverá a ocurrir en su territorio".

"Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos, que trabaja arduamente y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", escribió Trump.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar
Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio
Hasta el agua niega Israel en Gaza: casi 1 millón de palestinos sufren sed en supuesta “zona segura”