El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó enérgicamente los recientes comentarios de funcionarios israelíes contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, calificándolos como parte de una campaña más amplia para silenciar las voces críticas con las políticas de Israel en Palestina.
En un mensaje publicado el lunes en su cuenta oficial de X, Altun criticó lo que describió como la "costumbre" de Israel de atacar a Erdogan por “su valiente postura contra la intimidación y difamación sionista”.
“No tienen vergüenza después de cometer actos de terrorismo y genocidio indescriptibles contra innumerables civiles inocentes”, escribió.
Altun rechazó las recientes declaraciones del ministro de Exteriores israelí, calificándolas de “propaganda despreciable”.
“Condenamos los comentarios del ministro de Exteriores de Israel. Sería mejor que guardara su despreciable ‘hasbara’ para sí mismo. No tenemos miedo y nunca dejaremos de enfrentar a mentirosos como él”, afirmó.
“La máquina de propaganda israelí acusa de antisemitismo a cualquiera que critique sus políticas genocidas. Amedrentan a los medios occidentales para que cumplan y generen consentimiento para sus esfuerzos de limpieza étnica en Palestina. Pueden tener cierto éxito, pero la opinión pública internacional conoce la verdad”, agregó Altun.
Subrayó que Palestina es una causa de la humanidad, no solo del mundo musulmán: “La causa de Palestina no solo concierne a nuestros hermanos y hermanas palestinos. El mundo islámico y las personas de conciencia de todos los orígenes se preocupan por las injusticias, la ocupación, la limpieza étnica, la despoblación y el genocidio que han ocurrido durante décadas”.
“El mundo entero ha sido testigo de los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Netanyahu”.
Un símbolo de honor
Altun elogió al presidente Erdogan como uno de los pocos líderes constantes en la lucha global contra la injusticia:
“Nuestro presidente Erdogan ha defendido los derechos de los oprimidos durante toda su carrera política. Ha señalado a los mentirosos, opresores, invasores y ocupantes sin miedo”.
“Ha condenado el odio en todas sus formas, ya sea antisemitismo, racismo, xenofobia o islamofobia. Hay muy pocos líderes que puedan afirmar ser coherentes en todos estos frentes. Nos sentimos orgullosos de su liderazgo y de los valores por los que lucha, incluso cuando otros fallan”, agregó.
Además, Altun calificó los ataques recientes de Israel a Erdogan como “un símbolo de honor” y declaró: “Si creen que pueden intimidar al presidente Erdogan con difamación, presión y amenazas, tengo malas noticias para ellos. El presidente Erdogan estará con Palestina hasta que Palestina sea libre”.
Instó a los líderes israelíes a reconsiderar sus acciones: “Si el gobierno israelí quiere que dejemos de denunciar sus políticas, la solución es simple: detener el genocidio, el derramamiento de sangre y la ocupación. Las injusticias y crímenes de guerra que están cometiendo no servirán como base para una nación israelí estable”.
“Tampoco permitirán que Oriente Medio emerja como una región estable, pacífica y próspera”.
Concluyendo sus declaraciones, Altun advirtió contra los ataques a Erdogan y reafirmó el compromiso de Türkiye: “Su propaganda y narrativas falsas solo pueden convencer a mentes débiles, no a un líder cuya carrera política se ha basado en la lucha por la justicia y la paz en el mundo”.
“Una vez más, siempre estaremos con Palestina. ¡Palestina será libre!”