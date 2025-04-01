El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó enérgicamente los recientes comentarios de funcionarios israelíes contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, calificándolos como parte de una campaña más amplia para silenciar las voces críticas con las políticas de Israel en Palestina.

En un mensaje publicado el lunes en su cuenta oficial de X, Altun criticó lo que describió como la "costumbre" de Israel de atacar a Erdogan por “su valiente postura contra la intimidación y difamación sionista”.

“No tienen vergüenza después de cometer actos de terrorismo y genocidio indescriptibles contra innumerables civiles inocentes”, escribió.

Altun rechazó las recientes declaraciones del ministro de Exteriores israelí, calificándolas de “propaganda despreciable”.

“Condenamos los comentarios del ministro de Exteriores de Israel. Sería mejor que guardara su despreciable ‘hasbara’ para sí mismo. No tenemos miedo y nunca dejaremos de enfrentar a mentirosos como él”, afirmó.

“La máquina de propaganda israelí acusa de antisemitismo a cualquiera que critique sus políticas genocidas. Amedrentan a los medios occidentales para que cumplan y generen consentimiento para sus esfuerzos de limpieza étnica en Palestina. Pueden tener cierto éxito, pero la opinión pública internacional conoce la verdad”, agregó Altun.

Subrayó que Palestina es una causa de la humanidad, no solo del mundo musulmán: “La causa de Palestina no solo concierne a nuestros hermanos y hermanas palestinos. El mundo islámico y las personas de conciencia de todos los orígenes se preocupan por las injusticias, la ocupación, la limpieza étnica, la despoblación y el genocidio que han ocurrido durante décadas”.

“El mundo entero ha sido testigo de los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Netanyahu”.