El Atlántico Sur y la Antártida son regiones alejadas de los grandes centros de población, poder y consumo. Sin embargo, en un contexto de reconfiguración del orden mundial, presentan un gran interés estratégico, dada su riqueza en recursos naturales clave para la economía mundial. Hablamos de pesca, minerales, agua dulce y, también, hidrocarburos.

En la actualidad asistimos a un escenario global por demás conflictivo, en plena transición geopolítica asentada en la crisis de hegemonía anglo-estadounidense y el ascenso de polos (re)emergentes euroasiáticos y de la región Asia-Indo-Pacífico como Türkiye, China, Rusia e India, etc. En este marco se avizora una carrera creciente por el acceso a recursos estratégicos, debido a la escasez de algunos de ellos (como el petróleo convencional), el consumismo creciente y la disputa geopolítica. A la par, a raíz de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, se agudizó la geopolítica de la energía, a la par de los estrangulamientos producidos en las cadenas de suministro y abastecimiento.

Transición energética y el lugar del petróleo

Mientras en enero se desarrollaba el encuentro anual del Foro de Davos, en Suiza, tuvo lugar otro evento clave: el Foro Mundial sobre Transición Energética. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó allí los niveles sin precedentes del gasto mundial en energía limpia: en 2024 alcanzó la cifra récord de dos billones de dólares. “Por cada dólar invertido en combustibles fósiles, hubo dos dólares invertidos en energías renovables”, señaló Von der Leyen.

El auge de la agenda global de transición energética hacia fuentes limpias y renovables conlleva una necesaria descarbonización, dado el nocivo impacto ambiental de los combustibles fósiles. No obstante, los hidrocarburos continúan teniendo un rol esencial. El Instituto de la Energía publicó en 2024 una estadística de la energía mundial . Allí concluyó que el consumo de combustibles fósiles supera el 80% del total de fuentes primarias de energía. El petróleo es la fuente más utilizada, seguida por el carbón y el gas natural. Lejos aún se ubican fuentes emergentes como nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica. Inclusive, en 2023, se advirtió un fuerte repunte del consumo de petróleo, el cual superó por primera vez en la historia el nivel de 100 millones de barriles diarios, mientras que las proyecciones para las próximas décadas marcan un declive muy paulatino de su producción y consumo.

Petróleo en el Atlántico Sur

En este punto sobresale el boom del presal brasileño, un área de recursos encontrada hacia 2007 que ha motorizado una producción que colocó a Brasil en el primer puesto de la región , un ejemplo que Argentina y Uruguay han buscado imitar bajo su mar.

Mientras tanto, frente a las costas del extremo sur del continente americano, en aguas circundantes a las islas Malvinas, el Reino Unido junto al gobierno isleño y a un consorcio empresarial israelí-británico (las compañías Navitas y Rockhopper) se aprestan a dar inicio por primera vez a la extracción petrolífera, luego de décadas de exploración y estimación del gran potencial de esos recursos submarinos.