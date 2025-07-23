La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció este martes la situación de 14 ciudadanos mexicanos que se encuentran en el centro de detención para migrantes conocido como “ Alcatraz de los Caimanes ”, una instalación recientemente construida en Florida, Estados Unidos.

En un contexto marcado por redadas migratorias y denuncias por el trato hacia los migrantes, la mandataria exigió la repatriación inmediata de los mexicanos, y advirtió que llevará a cabo una investigación para determinar si han sufrido algún tipo de maltrato durante su detención.

“14 mexicanos están internados y se están haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina este martes.

Además, la presidenta informó que envió una solicitud oficial al Gobierno estadounidense y que, a través de la Embajada de México en Estados Unidos y los consulados, se está insistiendo en que sean integrados a México “de la manera más pronta posible”.

“En el momento que publicaron que estaba este centro de detención mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro”, afirmó.

Sheinbaum reiteró su rechazo a la criminalización de la migración y llamó a abordar sus causas estructurales. “No se debe criminalizar a los migrantes”, enfatizó, insistiendo en la necesidad de un enfoque más humano y justo por parte de Estados Unidos.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que está asistiendo a dos hermanos detenidos en este centro, también conocido como “Alcatraz de Caimanes”. Sin embargo, no descartó que haya ciudadanos mexicanos en otras instalaciones, como la prisión militar de Guantánamo, en Cuba, o en alguna de las tres cárceles de Florida.

Investigación tras denuncias

Por otra parte, Sheinbaum señaló que los consulados están revisando si existen violaciones a los derechos humanos en ese lugar.