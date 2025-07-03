Los centros de distribución de ayuda en Gaza, supuestamente creados para atender la profunda hambruna, se han convertido en campos de muerte, donde más de 500 palestinos han sido asesinados desde marzo. Y ahora, la agencia de noticias Associated Press (AP), que tuvo acceso a testimonios y videos, revela que contratistas estadounidenses operando en los puntos de reparto usaron munición real y granadas aturdidoras contra personas que intentaban conseguir alimentos. Aunque los testigos no la mencionan directamente, la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) es la única que ha distribuido ayuda en el enclave desde que Israel impuso su devastador bloqueo en marzo pasado.

En diálogo con AP, dos trabajadores de una empresa estadounidense describieron una alarmante combinación de violencia y desorganización en el manejo de estos operativos. Afirmaron que muchos de los guardias de seguridad contratados por la fundación no estaban capacitados y operaban sin supervisión adecuada.

Uno de ellos relató que, en ocasiones, los guardias disparaban al aire o al suelo, pero otras veces apuntaban directamente a civiles. En un caso, un hombre cayó al suelo tras recibir disparos. “Hay personas inocentes a las que están hiriendo. Gravemente. Y sin motivos”, dijo.

Los contratistas entregaron videos que muestran multitudes atrapadas entre rejas metálicas, mientras se oyen disparos y granadas aturdidoras de fondo. En algunas grabaciones, hombres que hablan inglés se alientan mutuamente a disparar. También una fotografía muestra a una mujer inconsciente en un carro tirado por un burro, tras recibir presuntamente el impacto de una granada.

Para confirmar que los videos fueron grabados en esos sitios, AP geolocalizó las imágenes mediante fotos aéreas. La agencia también hizo analizar los videos por dos expertos forenses en sonido, quienes identificaron munición real —incluyendo fuego de ametralladora— proveniente de los sitios, en la mayoría de los casos a una distancia de 50 a 60 metros del micrófono de la cámara.

Además, los contratistas describieron los primeros días de distribución de ayuda como desorganizados y caóticos. Un correo electrónico interno describió los sitios como "no sostenibles" y "no seguros". Muchos guardias fueron contratados apenas días antes del despliegue, sin experiencia militar o de manejo de armas. Algunos ni siquiera calibraron sus armas, lo que aumentó el riesgo de disparos erróneos, explicaron en el reporte.

“Si esto continúa así, seguirá habiendo heridos innecesarios. Y posiblemente muertos”, advirtió uno de los contratistas.

El reporte de AP surge tras denuncias que indican que al menos 500 palestinos han muerto cerca de estos puntos de ayuda, según organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Sin embargo, la fundación encargada de repartir la ayuda, la GHF, ha negado toda responsabilidad, contradiciendo tanto los testimonios como los reportes de los servicios de emergencia en Gaza.

Además, esta información se conoce apenas dos días después de que militares israelíes admitieran haber disparado contra palestinos que buscaban alimentos en el enclave, según reveló recientemente el diario israelí Haaretz. En su reconocimiento, los soldados sostuvieron que los civiles atacados nunca representaron una amenaza para las fuerzas de Tel Aviv.

¿Quién está detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza?

Los testimonios de los contratistas —sumados a los videos, reportes internos y mensajes de texto obtenidos por AP— ofrecen una mirada poco común al interior de la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización registrada como sin fines de lucro en Delaware, Estados Unidos, con apoyo del Gobierno de Israel.

Fue creada en febrero para distribuir ayuda humanitaria en Gaza y comenzó a operar el 27 de mayo, después de que Tel Aviv cerrara por completo el paso de asistencia dentro del enclave el pasado 2 de marzo.

Aunque oficialmente se presenta como un esfuerzo privado, su financiación ha sido duramente cuestionada. Naciones Unidas y las principales organizaciones humanitarias se han negado a colaborar con GHF por considerar que sirve a objetivos militares israelíes. Al menos diez organizaciones de derechos humanos han exigido el cese de sus operaciones.

El mes pasado, el Gobierno de Estados Unidos prometió 30 millones de dólares para que la fundación continúe operando. Esta es la primera donación conocida de la administración estadounidense, mientras que el resto de sus fuentes de financiamiento siguen siendo desconocidas.

Una empresa relacionada a la fundación que sí se conoce es Safe Reach Solutions, subcontratada por GHF y encargada de la logística. Su portavoz negó en diálogo con AP que hubiera heridos graves cerca de estos puntos de ayuda. En incidentes aislados, los guardias dispararon al suelo o lejos de los civiles para llamar su atención, especialmente en los primeros días, “en el punto más crítico de desesperación, donde las medidas de control de multitudes eran necesarias para proteger a los civiles y al personal”, indicó el portavoz.

Hamás ordena entrega de líder de banda acusado de colaborar con Israel

Hamás dio un plazo de 10 días a un líder de un grupo en Gaza, acusado de colaborar con Israel y saquear ayuda humanitaria, para entregarse, según un comunicado del Ministerio del Interior.

Yasser Abu Shabab es jefe de una banda beduina armada que no reconoce la autoridad de Hamás. Se cree que está en Rafah, zona actualmente bajo control militar israelí.

Hamás lo acusa de robar convoyes de ayuda de la ONU y de estar respaldado por Israel. Aunque Tel Aviv ha reconocido apoyar a ciertos grupos armados contra Hamás, no ha detallado cuáles.

