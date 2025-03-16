El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invocado la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, una norma utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para expulsar a ciudadanos venezolanos identificados como miembros del Tren de Aragua, grupo designado como organización terrorista extranjera por Washington.

La ley, que data del siglo XVIII y ha sido aplicada solo tres veces en la historia, otorga al presidente la autoridad para detener o deportar ciudadanos de una nación enemiga en tiempos de guerra.

En su proclamación del sábado, la Casa Blanca afirmó que el Tren de Aragua (TDA) está "estrechamente vinculado al Gobierno de Venezuela" y que está "llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro".

Orden de deportación y confiscación de bienes

La directiva se aplica a todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros del TDA, siempre que no sean ciudadanos naturalizados ni residentes permanentes legales. La proclamación declara que estas personas son "sujetas a detención, restricción, aseguramiento y deportación como Extranjeros Enemigos".

Además de prohibir la entrada y permanencia de estos individuos en cualquier territorio bajo jurisdicción de EE.UU., la orden también permite la confiscación y decomiso de bienes que hayan sido “utilizados, destinados a ser utilizados o comúnmente usados” en las actividades del grupo criminal.