Francesca Albanese, relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, vuelve a enfrentar presiones por sus denuncias sobre las acciones y el genocidio israelí. Esta vez vienen desde Washington.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció sanciones contra Albanese, citando sus "esfuerzos para impulsar" acciones de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios estadounidenses e israelíes.

"Hoy impongo sanciones a la relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese, por sus ilegítimos y vergonzosos esfuerzos para impulsar acciones de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes", escribió Rubio en un mensaje de X.

Acusando a Albanese de librar una "campaña de guerra política y económica" contra Washington y Tel Aviv, afirmó que las acciones "ya no serán toleradas". “Siempre respaldaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, añadió.

Las sanciones se producen apenas días después de que Albanese publicara un amplio informe en el que identifica a más de 60 empresas que facilitan la ocupación israelí en tierras palestinas. Entre ellas se menciona a Microsoft, Alphabet, Amazon y Palantir, que proporcionan material militar, tecnología de vigilancia e infraestructura a Tel Aviv.