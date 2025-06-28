El Club Deportivo Palestino está a 13.000 kilómetros de su madre patria, pero no existe otro equipo en el mundo que se llame igual ni que haga flamear libremente la bandera de Palestina.
El hecho de que este club se haya fundado en un rincón tan lejano como Chile se explica porque ahí se encuentra la diáspora palestina más numerosa del mundo fuera de las naciones árabes: hay más de 500.000 descendientes palestinos viviendo en el país sudamericano. Su camiseta, que representa los colores de su bandera, es conocida en todo el planeta y representa un símbolo de la resistencia cultural frente al genocidio en Palestina.
Parte de la estrategia para justificar la ocupación de Israel sobre el territorio palestino ha sido la negación de la existencia de Palestina, lo que se resume en esta frase: “Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”. Sin embargo, antes de esa frase, mucho antes de la fundación del estado de Israel, como un desmentido categórico, ya existía en Chile –al otro lado del mundo– un club deportivo que tenía el nombre, emblema y bandera palestina. Palestino fue fundado en Chile hace más de 100 años, mientras que Israel se creó recién en 1947.
El día que le hicieron una oferta millonaria para cambiar el nombre
Es tan importante el nombre de Palestino, es tanta su significación política, que hubo un intento por cambiárselo. En el documental “4 Colores”, el historiador Fuad Dawabe cuenta que el presidente del club, Amador Yarur, recibió en la década de 1950 una oferta de 200.000 dólares –que equivalen ahora a dos millones y medio de dólares– de miembros de la colectividad judía en Chile para que Palestino cambiara su nombre por el de Club Deportivo Árabe. El intento terminó con un portazo.
Actualmente, hay miles de camisetas de Palestino repartidas en países de todo el mundo. Su poder simbólico es indiscutible. Incluso, en 2023, un hincha llamado Zinedine Moussi fue con una camiseta de Palestino al estadio del Paris Saint Germain. Había camisetas de equipos de todas partes, pero los guardias fueron directo a Moussi y lo obligaron a quitársela. Ante su negativa, fue expulsado del estadio. El hecho fue grabado por otro hincha y se viralizó, generando diversas reacciones y millones de visitas. Incluso, el Club Palestino le envió a Moussi una camiseta con su nombre e interpeló al presidente del Paris Saint Germain por el incidente.
La camiseta que cambió todo
Sin embargo, hasta hace unos 11 años, el discurso institucional, en principio, no era el mismo que el de sus hinchas o el de la colonia palestina. No había una reivindicación nacionalista; intentaban ser solo un club deportivo. Pero todo cambió en enero de 2014 cuando Palestino estrenó una nueva camiseta que tenía una particularidad: el número uno fue reemplazado por la silueta de un mapa de Palestina según sus límites originales hasta el año 1946, o sea, antes de que existiera Israel. Solo pudieron jugar tres partidos con ella porque se desencadenó un conflicto diplomático de proporciones. La delegación israelí emitió el siguiente comunicado: “La embajada de Israel considera que la utilización del mapa de Israel en la camiseta del Club Palestino es una provocación sin precedentes y especialmente grave por realizarse en un contexto deportivo”. El sencillo símbolo del mapa en la camiseta de un humilde club de la primera división chilena estaba en las portadas de todo el planeta y destacaba en medios como la BBC o Russia Today.
No están habilitados para usarla en campeonatos oficiales, pero sí para comercializarla: las ventas de camisetas de Palestino aumentaron en más de un 1.000% luego de la polémica del mapa, y al club llegaron pedidos desde Francia, Marruecos, Türkiye, Portugal, Alemania, España, Brasil y Colombia, además de Oriente Medio. Esto se profundizó a partir de octubre de 2023, cuando la ofensiva israelí en Gaza escaló a niveles inéditos. Apenas llega un nuevo stock de la “camiseta histórica”, se agota de inmediato.
Esta explosión mediática también ha alcanzado otros aspectos. Pese a ser un equipo pequeño –con apenas dos títulos y un promedio de 2.000 espectadores– actualmente son el tercer equipo más popular del fútbol chileno en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, se acercan al millón de seguidores. Buena parte de estos se encuentran en el extranjero y es probable que a muchos de ellos ni siquiera les guste el fútbol.
Compromiso con la causa palestina
En la última década han existido una serie de manifestaciones políticas del club que dan cuenta de su compromiso con la causa. En mayo de 2024, por ejemplo, los jugadores salieron a la cancha aferrados a las manos de niños invisibles, niños imaginarios que reemplazaron a los que solemos ver al inicio de los partidos. Después, ya formados junto al círculo central, tomaron sus cortavientos negros y los dejaron caer sobre el césped, para enseguida estirar los brazos y apoyarlos sobre los hombros de esos niños imaginarios que representaban a los más de 15.000 pequeños asesinados en Gaza. Es común ver a los jugadores salir a la cancha con la kufiya al cuello, y mostrando lienzos llamando a detener el genocidio.
En 2016, el club hizo una gira por su madre patria. Ahí, los jugadores fueron recibidos con honores de Estado por el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, quien les dijo: “Somos el único país del mundo que tiene dos selecciones nacionales”. Con el tiempo, esta relación se profundizó. De hecho, Palestino abrió escuelas de fútbol para niños y niñas en Palestina (dos en Ramala y una en Belén). Y tenían todo listo para abrir otra en Gaza cuando llegó el genocidio.
La presencia del equipo en competencias internacionales, algo recurrente en la última década, ha sido muy importante para esta explosión mediática. Por ejemplo, a partir de su participación en la Copa Libertadores de 2015, los partidos internacionales del equipo son transmitidos en vivo por Al Jazeera, la principal cadena árabe de televisión. Además, sus partidos en el campeonato chileno eran transmitidos en los bares en toda Palestina gracias a la televisión satelital, aunque eso también cambió desde octubre de 2023.
Su sola presencia suele producir grandes reacciones en el mundo. Por ejemplo, en la Copa Libertadores de 2024 enfrentaban al equipo Millonarios en Bogotá y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado en Twitter para apoyar a Palestino, citando un mensaje que decía: “Una gran oportunidad para llenar el estadio El Campín, rendir un homenaje al valiente pueblo palestino, no importa de qué equipo seas así apoyes a Palestino”. Incluso, Petro intentó gestionar con la Conmebol una autorización para que se desplegara una bandera gigante de Palestina para el momento en que los equipos ingresaran a la cancha, pero en la Conmebol se negaron por considerarlo una manifestación política prohibida.
Pese a encontrarse en el último rincón del mundo, Palestino ocupa el nombre, la bandera y los colores de su madre patria, representando una importante manifestación de resistencia cultural y deportiva del pueblo palestino frente al genocidio que actualmente sacude a sus tierras. Cada vez que un hincha viste una camiseta de Palestino, en cualquier parte del planeta, es un llamado urgente a detener el genocidio en Palestina.