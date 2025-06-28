El Club Deportivo Palestino está a 13.000 kilómetros de su madre patria, pero no existe otro equipo en el mundo que se llame igual ni que haga flamear libremente la bandera de Palestina.

El hecho de que este club se haya fundado en un rincón tan lejano como Chile se explica porque ahí se encuentra la diáspora palestina más numerosa del mundo fuera de las naciones árabes: hay más de 500.000 descendientes palestinos viviendo en el país sudamericano. Su camiseta, que representa los colores de su bandera, es conocida en todo el planeta y representa un símbolo de la resistencia cultural frente al genocidio en Palestina.

Parte de la estrategia para justificar la ocupación de Israel sobre el territorio palestino ha sido la negación de la existencia de Palestina, lo que se resume en esta frase: “Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”. Sin embargo, antes de esa frase, mucho antes de la fundación del estado de Israel, como un desmentido categórico, ya existía en Chile –al otro lado del mundo– un club deportivo que tenía el nombre, emblema y bandera palestina. Palestino fue fundado en Chile hace más de 100 años, mientras que Israel se creó recién en 1947.

El día que le hicieron una oferta millonaria para cambiar el nombre





Es tan importante el nombre de Palestino, es tanta su significación política, que hubo un intento por cambiárselo. En el documental “4 Colores”, el historiador Fuad Dawabe cuenta que el presidente del club, Amador Yarur, recibió en la década de 1950 una oferta de 200.000 dólares –que equivalen ahora a dos millones y medio de dólares– de miembros de la colectividad judía en Chile para que Palestino cambiara su nombre por el de Club Deportivo Árabe. El intento terminó con un portazo.

Actualmente, hay miles de camisetas de Palestino repartidas en países de todo el mundo. Su poder simbólico es indiscutible. Incluso, en 2023, un hincha llamado Zinedine Moussi fue con una camiseta de Palestino al estadio del Paris Saint Germain. Había camisetas de equipos de todas partes, pero los guardias fueron directo a Moussi y lo obligaron a quitársela. Ante su negativa, fue expulsado del estadio. El hecho fue grabado por otro hincha y se viralizó, generando diversas reacciones y millones de visitas. Incluso, el Club Palestino le envió a Moussi una camiseta con su nombre e interpeló al presidente del Paris Saint Germain por el incidente.

La camiseta que cambió todo



Sin embargo, hasta hace unos 11 años, el discurso institucional, en principio, no era el mismo que el de sus hinchas o el de la colonia palestina. No había una reivindicación nacionalista; intentaban ser solo un club deportivo. Pero todo cambió en enero de 2014 cuando Palestino estrenó una nueva camiseta que tenía una particularidad: el número uno fue reemplazado por la silueta de un mapa de Palestina según sus límites originales hasta el año 1946, o sea, antes de que existiera Israel. Solo pudieron jugar tres partidos con ella porque se desencadenó un conflicto diplomático de proporciones. La delegación israelí emitió el siguiente comunicado: “La embajada de Israel considera que la utilización del mapa de Israel en la camiseta del Club Palestino es una provocación sin precedentes y especialmente grave por realizarse en un contexto deportivo”. El sencillo símbolo del mapa en la camiseta de un humilde club de la primera división chilena estaba en las portadas de todo el planeta y destacaba en medios como la BBC o Russia Today.