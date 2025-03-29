En una de las muchas ocasiones en que Israel ha violado el alto el fuego, sus aviones de combate lanzaron una serie de ataques aéreos sobre el sur de Líbano, dejando cinco muertos y 18 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Cazas israelíes también bombardearon y destruyeron un edificio en el barrio de Hadath, en los suburbios del sur de Beirut, marcando el primer ataque israelí en la zona desde la firma del acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024.

Los ataques fueron parte de una serie de ofensivas israelíes contra múltiples áreas en el sur de Líbano, bajo el pretexto de atacar "objetivos vinculados a Hezbolá".

Mientras las violaciones del acuerdo se acumulan, Beirut ha denunciado la escalada y exigido una respuesta internacional.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque aéreo israelí en el suburbio sur de Beirut, calificándolo de "inaceptable e injustificado", durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París.

"Hago un llamado a nuestros aliados para que actúen rápidamente y detengan esta escalada, y apoyen a Líbano en la implementación de resoluciones internacionales", dijo Aoun, quien también subrayó que su país busca "estabilidad regional y paz duradera".

Violación tras violación

Un frágil alto el fuego había estado en vigor en Líbano desde noviembre, poniendo fin a meses de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbolá, que escalaron a un conflicto a gran escala en septiembre.

Las autoridades libanesas han denunciado más de 1.300 violaciones israelíes del alto el fuego desde el inicio del acuerdo, con un saldo de más de 100 muertos y más de 330 heridos. En esta ocasión, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, el ejército israelí cometió 45 violaciones del alto el fuego en un solo día.

Un ataque con drones alcanzó la localidad de Yohmor al-Shaqif, en el distrito de Nabatieh, matando a dos personas, según informó la agencia estatal libanesa de noticias NNA.

Horas antes, un ataque aéreo israelí sobre la localidad de Kfar Tibnit mató a tres personas e hirió a 18 más, incluidas ocho mujeres y seis niños, según el ministerio.

Asimismo, aviones de combate israelíes bombardearon la Villa Sharafeddine, cerca del edificio municipal de Kfar Tibnit, reduciéndola a escombros, según un corresponsal de Anadolu.

Los ataques mortales se sumaron a una ola de bombardeos en las afueras de Kfar Houneh, en el distrito de Jezzine, así como en las alturas de Rihan, Aaramta y Sejoud, en el sur de Líbano.