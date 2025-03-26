TÜRKİYE
Fidan y Rubio dialogan en Washington sobre cooperación en defensa y el futuro de Siria
El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, subrayó la importancia de comprometerse con el futuro de Siria en su reunión con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmando su intención de eliminar obstáculos para cooperar en defensa.
Fidan y Rubio reiteraron su compromiso por superar los obstáculos a la cooperación en materia de defensa / AA
26 de marzo de 2025

Durante una reunión en Washington D.C., el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral, con énfasis en el área de defensa, y subrayaron el compromiso de apoyar al gobierno de transición sirio.

En el encuentro, Fidan y Rubio abordaron una serie de asuntos regionales y bilaterales, incluida la necesidad de alcanzar un alto el fuego permanente en Gaza, considerado esencial para la paz regional, según fuentes citadas por la agencia de noticias Anadolu.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, “ambas partes enfatizaron la importancia de interactuar con el gobierno sirio y expresaron su determinación de estabilizar Siria y combatir el terrorismo".

También se refirieron a los temas que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordaron durante una llamada telefónica el 16 de marzo, indicaron las fuentes. Además, dialogaron sobre los preparativos para próximas visitas de alto nivel. 

En el encuentro, también conversaron sobre los esfuerzos para lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, con Türkiye expresando su apoyo a los recientes esfuerzos de Estados Unidos en este sentido. Abordaron también el proceso de paz en curso entre Azerbaiyán y Armenia, así como la importancia de la estabilidad de Bosnia y Herzegovina para la región de los Balcanes.

Cooperación en defensa

Por otro lado, Fidan y Rubio reiteraron su compromiso por superar los obstáculos a la cooperación en materia de defensa. "Ambas partes expresaron claramente su voluntad política de eliminar los obstáculos a la cooperación en la industria de defensa. Se llevarán a cabo reuniones técnicas para resolver los problemas existentes", afirmaron las fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

En esta visita a Washington –la primera de alto nivel bajo la administración del presidente Donald Trump– se esperaba que Fidan instara a la eliminación de las sanciones contra Türkiye y la readmisión del país en el programa de jets de combate F-35.

Durante su primer mandato, Trump inicialmente desoyó los consejos de sus asesores para imponer sanciones a Türkiye bajo la Ley de Contrarrestar los Adversarios de América a Través de Sanciones (CAATSA) debido a la adquisición de sistemas de misiles de defensa aérea S-400 rusos por parte de Ankara en 2019. Adoptó esta medida en 2020.

Esa adquisición también llevó a la exclusión de Türkiye del programa F-35, en el que era fabricante y comprador. Ankara considera que su exclusión es injusta e ilegal, y ha exigido reincorporarse o recibir el reembolso por su inversión en el programa.

La visita de Fidan se produce en un momento en que Ankara busca relaciones más cálidas con Washington bajo la segunda administración de Trump.

Asimismo, el funcionario turco afirmó que las discusiones entre Washington y Ankara habían "tomado una nueva dimensión" tras el cambio de enfoque de Trump hacia Moscú.

El giro de Trump también ha inquietado a los líderes europeos, que temen que Washington pueda estar dándole la espalda a Europa, y ha fortalecido el papel de Ankara como un posible socio en la reconfiguración de la seguridad europea.

FUENTE:TRT Español y agencias
