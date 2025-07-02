TÜRKİYE
2 min de lectura
Jefe de inteligencia de Türkiye visita el norte de Iraq y se reúne con el Gobierno Regional Kurdo
El director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, mantuvo conversaciones con funcionarios para abordar la paz regional, la lucha contra el terrorismo y el apoyo a la comunidad turcomana.
Jefe de inteligencia de Türkiye visita el norte de Iraq y se reúne con el Gobierno Regional Kurdo
Fuentes de seguridad turcas informaron que Kalin se reunió con varios funcionarios de alto rango en Erbil. / AA
2 de julio de 2025

Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), visitó el norte de Iraq este martes para conversaciones de alto nivel con funcionarios del Gobierno Regional Kurdo (GRK).

Fuentes de seguridad turcas informaron que Kalin se reunió con varias figuras de alto rango en Erbil, entre ellas el líder del PDK, Masoud Barzani; el presidente del GRK, Nechirvan Barzani; el primer ministro del GRK, Masrour Barzani; el viceprimer ministro, Qubad Talabani; el ministro del Interior, Reber Ahmed, y funcionarios del Consejo de Seguridad del GRK.

Las reuniones se centraron en los desarrollos regionales tras la reciente escalada entre Irán e Israel, y también abordaron medidas para promover la paz y la estabilidad.

La iniciativa "Türkiye Libre de Terror" además fue un tema clave en las conversaciones, sobre el que ambas partes intercambiaron puntos de vista acerca de los próximos esfuerzos conjuntos para erradicar el terrorismo de la región y eliminarlo de la agenda regional.

Recomendados

La seguridad y la representación política de la población turcomana en Iraq también recibieron una atención especial. Kalin transmitió el continuo apoyo de Ankara a la comunidad turcomana en Iraq.

Las reuniones adicionalmente destacaron la importancia de profundizar la colaboración con el gobierno central iraquí y el GRK.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza