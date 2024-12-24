En la víspera del partido entre Ajax y Maccabi Tel Aviv, en Ámsterdam ocurrió un acto de salvajismo que dio la vuelta al mundo, pero no precisamente tal como han informado los medios. Por ejemplo, el periódico The Guardian tituló: “La Policía de Ámsterdam ha realizado más de 60 arrestos después de lo que las autoridades llamaron ‘violencia antisemita’ contra los hinchas israelíes”.

“Este es un estallido de antisemitismo que espero no volver a ver nunca más”, se sumó Femke Halsema, alcaldesa de Ámsterdam.

En verdad, los llamados “aficionados” del Maccabi arrasaron las calles de Ámsterdam gritando y cantando consignas racistas, arrancaron banderas palestinas de edificios, agredieron ciudadanos y destruyeron propiedades privadas mientras aterrorizaban el centro de la ciudad. Y aún así, a ojos del mundo, fueron las “víctimas” de una respuesta antisemita.

¿Quién empezó los disturbios?

En la última jornada de la UEFA Europa League, el Ajax de la Eredivisie goleó al Maccabi Tel Aviv 5-0. Pero, ante la magnitud de los disturbios, el resultado pasó desapercibido.

La Red Judía Antisionista en Ámsterdam había advertido que los simpatizantes del Maccabi estaban lejos de ser hinchas tradicionales: “Sabíamos que iban a ser violentos, y que entre los seguidores, muchos son soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que tienen en su Facebook imágenes de ellos alistados en el mismo ejército que está cometiendo genocidio”.

Incluso, días antes del partido, el periódico holandés De Telegraaf informó que agentes del Mossad se unirían al equipo en Ámsterdam.

Los incidentes, antes y después del partido, provocaron una indignación generalizada: fans del Maccabi agredieron a taxistas, se enfrentaron a agentes de la ley con total impunidad, y en el estadio ignoraron un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones en España.

Decenas de vídeos en redes sociales muestran a fans del Maccabi encapuchados y vestidos completamente de negro cantando “que te j*dan Palestina”.

A su vuelta a Tel Aviv fueron filmados en el aeropuerto cantando: “¿Por qué no hay colegios en Gaza? No quedan niños allí”.

Más salvajismo e inhumanidad, imposible.

¿Protegió la policía a los violentos?

En Ámsterdam, a pesar de que la policía local arrestó a más de 60 personas, ninguna de ellas, según informó New Arab, eran israelíes. “Además”, afirmaba el periódico, “la policía les brindó (a los hinchas del Maccabi) una fuerte protección”.

El concejal Jazie Veldhuyzen fue una de las pocas voces que salió a contar la trastienda de ese supuesto acto “antisemita”: los hinchas del Maccabi, dijo, “comenzaron a atacar casas de personas en Ámsterdam con banderas palestinas y ahí comenzó la violencia.

Como reacción, los habitantes de Ámsterdam se movilizaron y contrarrestaron los ataques”. Y luego el concejal concluyó: “La alcaldesa dice que la policía actuó, pero lo hicieron sólo para proteger a los hooligans del Maccabi, cuando los habitantes de Ámsterdam se levantaron para defender sus propias casas”.

Maccabi Tel Aviv: un club racista hasta la médula

La violencia exhibida en Ámsterdam no es nada nuevo para los hinchas del Maccabi, con un largo historial de racismo. Cánticos racistas en las gradas, desborde de banderas israelíes cuando juegan contra el club palestino Bnei Sakhnin, acoso a jugadores árabes, y la aceptación cómplice de los directivos.

La Fundación Maccabi Tel Aviv, de hecho, establece como una de sus misiones institucionales “apoyar a los soldados solitarios de Israel”, y publican en sus redes sociales los regalos que les hacen llegar a los soldados en Gaza. Y, como forma de agradecimiento, los soldados Israelíes posan con pañuelos del Maccabi entre las ruinas del enclave.