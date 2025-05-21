¿Qué tienen en común una megabanda criminal, la migración venezolana y la campaña presidencial de Donald Trump? Un enemigo útil: el miedo. En el continente americano, el miedo mata y también gobierna. Y el Tren de Aragua se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo el pánico puede ser una estrategia política disfrazada de seguridad nacional.

Pocos días después de llegar a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Argumentó que la banda criminal Tren de Aragua estaba invadiendo el país y, en febrero de este año, la declaró organización terrorista extranjera . Según sostuvo, su objetivo era proteger a los ciudadanos estadounidenses de esta banda reconocida por su violencia extrema y por sus vínculos aparentes con el Cartel de los Soles en Venezuela. Esta medida permitió al Gobierno de Trump deportar rápidamente a más de 200 personas, incluyendo venezolanos y ciudadanos de otros países de Latinoamérica, y destinarlos a una megacárcel en El Salvador.

El miedo como arma criminal



El Tren de Aragua es una organización delictiva transnacional con un sello de violencia extrema. En Colombia, se encendieron las alarmas por esta organización en 2021, cuando se encontraron 19 cadáveres descuartizados dentro de bolsas de basura, y para el 2022 ya había un saldo de 32 cuerpos con este mismo modus operandi. En ese mismo año se supo de los “ Hoteles Negros ” , donde la banda torturaba, asesinaba y descuartizaba a sus víctimas. En otro ejemplo, en Chile , ante un caso de explotación sexual y asesinato, el fiscal presentó como evidencia audios donde se detallaba las torturas a una víctima de explotación sexual por mantener una relación con un miembro de la banda, quien fue asesinado por romper las reglas internas.

Para esta mafia, el miedo se ha convertido en una forma de control social. Al operar generalmente en zonas vulnerables, el Tren de Aragua impone sus reglas con ajusticiamientos, extorsiones, amenazas públicas y "castigos ejemplarizantes", y así mantiene el control del territorio. La población cede ante el terror, y la organización mantiene un orden interno y externo.

¿Una megabanda criminal globalizada?



La migración ha facilitado la expansión del Tren de Aragua. Con el aumento de la población que emigró de Venezuela en 2018, la banda envió a sus primeros miembros a explorar oportunidades criminales en las rutas migratorias. Allí, tomaron control de los pasos ilegales para facilitar la migración irregular y fortalecieron sus redes para el tráfico de armas, drogas y la explotación sexual. Además, el miedo a esta organización se ha extendido con los mismos migrantes, quienes, como víctimas, difunden relatos de sus atrocidades.

Este miedo también ha copado la opinión pública y ha alcanzado a los ciudadanos de América Latina. Ante las barbaries y crímenes de extrema violencia de esta megabanda, su reputación se ha visto beneficiada por la exageración mediática que la ha convertido en leyenda. Hoy, ya no necesita demostrar su fuerza real, pues la gente está convencida que la posee.

¿Temen los Estados al Tren de Aragua?



En menos de 10 años, esta organización criminal pasó de ser una banda local venezolana que operaba desde la cárcel de Tocorón a una amenaza a la seguridad regional. Ahora tiene presencia en 12 países de América : Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, y Estados Unidos, el más reciente en sumarse a la lista. Además, se han rastreado sus redes criminales hasta España .

Por eso, los líderes en la región han expresado una gran preocupación y buscan detener su avance, tanto individualmente como en cooperación. Sin embargo, la atención mediática por los hechos sanguinarios cometidos por el Tren de Aragua exacerba su capacidad de intimidación y evidencia las debilidades en materia de seguridad.