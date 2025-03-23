El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha sido arrestado tras su detención el miércoles, junto con decenas de personas, como parte de una investigación por corrupción relacionada con el municipio metropolitano de Türkiye.
La Oficina del Fiscal Jefe de Estambul declaró en un comunicado oficial: “En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra Fiscalía, el Juzgado de Paz de Guardia ha decidido arrestar al sospechoso Ekrem Imamoglu por los cargos de establecer y liderar una organización criminal, aceptar sobornos, extorsión, grabación ilegal de datos personales e interferencia en una licitación, en el contexto de una investigación financiera”.
Sin embargo, el tribunal decidió no ordenar su arresto formal en el marco de la investigación por terrorismo.
“Con respecto al sospechoso Ekrem Imamoglu, aunque existen fuertes sospechas de que colaboró con una organización terrorista armada, se consideró innecesario tomar nuevas medidas en esta etapa, ya que ya se ha dictado su arresto por delitos financieros”, señaló el tribunal.
La Fiscalía ha iniciado investigaciones contra Imamoglu y otros 99 sospechosos por cargos que incluyen liderazgo y pertenencia a una organización criminal, malversación, soborno, fraude agravado, adquisición ilegal de datos personales y manipulación de licitaciones públicas.
Tras ser procesados en la comisaría, varios sospechosos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Çağlayan, en Estambul, donde se llevaron a cabo los procedimientos ante el tribunal penal de paz de guardia.
Vínculos con la organización terrorista PKK/KCK
Imamoglu también está acusado de participar en una iniciativa denominada “consenso urbano”, que supuestamente buscaba ampliar la influencia de la organización terrorista PKK/KCK en zonas urbanas.
El tribunal ordenó el arresto de Imamoglu, quien declaró el viernes y sábado en la Dirección de Policía de Estambul en relación con las acusaciones por corrupción. Posteriormente fue trasladado a la Oficina del Fiscal Jefe de Estambul para un nuevo interrogatorio antes de ser remitido al tribunal junto con los otros 99 sospechosos.
Murat Ongun, asesor de Imamoglu y presidente de Medya Inc., una empresa propiedad del municipio, así como Tuncay Yilmaz, gerente general de la empresa Imamoglu Insaat, también fueron arrestados como parte de la investigación.
Imamoglu y todos los demás sospechosos han negado los cargos.