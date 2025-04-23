Fueron 12 años al frente de la Iglesia católica, suficientes para dejar en firme una posición urgente y contundente sobre la importancia del cambio climático y la preservación del medio ambiente. Durante su pontificado, el papa Francisco dedicó ponencias al tema e incorporó la problemática ambiental en una encíclica, que inspiró artículos científicos y se convirtió en referencia ineludible del activismo medioambiental.

El pontífice argentino llevó con “valentía y empatía” la causa climática, señaló el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país será sede en noviembre de la COP30, la próxima cumbre de la ONU sobre cambio climático.

"Gracias a su incansable defensa, el papa Francisco nos recordó que no puede haber prosperidad compartida hasta que no hagamos las paces con la naturaleza y protejamos a los más vulnerables", destacó el secretario ejecutivo de ONU Clima, Simon Stiell. "Fue un inquebrantable defensor de la acción por el clima".

"No solo fue el papa del clima, sino de la Amazonía, de los bosques, de los océanos. Pero sobre todo un papa de esperanza", dijo a la agencia de noticias AFP Oscar Soria, un activista argentino, veterano de las negociaciones climáticas.

El sucesor del “papa verde”

La problemática ambiental no es un tema nuevo para el Vaticano. De hecho, Benedicto XVI, el predecesor de Francisco, fue llamado el “papa verde”, por su lucha y posición en defensa de los recursos naturales del planeta.

Aún así, el papa Francisco elevó la urgencia de esta tarea pendiente a nivel global. En 2015, la abordó en la primera encíclica sobre la necesidad de proteger el planeta, titulada “Laudato si”.