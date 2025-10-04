La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Inspirados por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, un grupo de jóvenes colombianos creó una organización comunitaria que ofrece actividades culturales en uno de los barrios más pobres de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia.
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Desde la incierta búsqueda para intentar comer una vez al día hasta centros médicos que operan a más del 30% de su capacidad, los testimonios de residentes de Gaza y de doctores del hospital Al-Shifa revelan el colapso de la vida civil en el enclave.
5 min de lectura
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
Expertos señalan que los elogios de Trump al presidente turco marcan un claro cambio de política respecto a los años de Biden, lo que podría desbloquear beneficios en defensa y economía para Ankara y ayudar a resolver conflictos regionales.