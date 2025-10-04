“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento

Desde la incierta búsqueda para intentar comer una vez al día hasta centros médicos que operan a más del 30% de su capacidad, los testimonios de residentes de Gaza y de doctores del hospital Al-Shifa revelan el colapso de la vida civil en el enclave.