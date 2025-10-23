Desde el 7 de octubre, Oriente Medio ha sido testigo de una serie de ataques israelíes que se extienden desde Gaza hasta el Líbano, Yemen, Irán e incluso Qatar, un aliado estadounidense del Golfo que ha desempeñado un papel mediador clave entre Israel y Hamás.
A pesar del alto el fuego en Gaza negociado por Trump y una tregua de casi un año con Hezbolá, los asaltos de Israel contra el Líbano —un vecino mediterráneo que ha invadido varias veces durante las últimas cinco décadas— representan una amenaza creciente para la estabilidad regional.
Según expertos de la ONU, más de 80.000 personas han sido desplazadas en todo el Líbano debido a los ataques israelíes, dejando escuelas, centros de salud y lugares de culto inaccesibles para una parte significativa de la población del país.
La semana pasada, Israel lanzó al menos una docena de ataques aéreos a través del sur del Líbano, alegando atacar infraestructura de Hezbolá. Los ataques mataron a un civil e hirieron a varios otros.
Desde el alto el fuego de noviembre de 2024, Israel ha continuado atacando lo que denomina depósitos de armas y comandantes de Hezbolá que violan la tregua diariamente. Pero en las últimas semanas, el gobierno de Netanyahu ha ampliado sus objetivos para incluir infraestructura civil como fábricas, depósitos de combustible y sitios de construcción, señalando un cambio de táctica, según los expertos.
Israel está enviando un mensaje al liderazgo libanés de que empleará sus propios métodos destructivos a menos que las armas de Hezbolá sean entregadas a Beirut, dice Tuba Yildiz, experta en historia libanesa y facciones religiosas.
"El mensaje es que la reconstrucción libanesa solo puede comenzar si el liderazgo confisca las armas de Hezbolá. Si no, Israel destruirá incluso las existentes," dice Yildiz a TRT World.
En agosto, el nuevo gobierno del Líbano, en el poder desde enero, respaldó un plan apoyado por Estados Unidos para desarmar a todos los grupos armados no estatales, incluido Hezbolá, que han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en la dirección política del país durante sus guerras civiles y ocupaciones israelíes.
Antes de la guerra de Israel contra Hezbolá, los analistas definieron al grupo como el actor no estatal más poderoso del mundo, que se estimaba tenía 45.000 militantes en 2022, según el CIA Factbook. Desde las elecciones de 2022, los aliados de Hezbolá tienen 62 escaños de un total de 128 miembros del parlamento libanés.
El grupo respaldado por Irán, sin embargo, calificó el plan de desarme como un "grave error," jurando nunca entregar sus armas mientras continúe la ocupación israelí en todo el Líbano, añadiendo que puede luchar hasta el final contra "el proyecto israelí-estadounidense sin importar el precio."
Israel continuará sus ataques hasta que Hezbolá esté "completamente desarmado," dice Hilal Kashan, profesor de ciencias políticas en la Universidad Americana de Beirut.
Israel comenzó sus ataques contra el Líbano a principios de 2023 después del ataque transfronterizo del 7 de octubre de Hamás, que se convirtió en un intento de invasión a gran escala por parte de Israel de los territorios del país en septiembre de 2024, matando a más de 4.000 personas e hiriendo a casi 17.000.
"La política israelí apunta a eliminar toda oposición militar a su política expansionista regional. Israel opera con impunidad, dado el apoyo militar y político incondicional de Estados Unidos," opina Kashan.
Expertos de la ONU expresaron su creciente preocupación por los ataques transfronterizos de Israel y su ocupación perdurable de al menos cinco puestos fronterizos al norte de la Línea Azul, una zona fronteriza de 120 km entre Israel y el Líbano, lo cual dijeron que "contradice flagrantemente el acuerdo de alto el fuego y socava cualquier perspectiva de paz duradera."
¿Puede Hezbolá ser desarmado?
Yildiz no ve una posibilidad real de que Hezbolá pueda ser desarmado a corto plazo porque los ataques del estado sionista hacen que la presencia armada del grupo chiita a lo largo de la línea fronteriza libanesa-israelí sea "legítima" y una mejor alternativa que la ocupación israelí, que aún persiste en algunas áreas fronterizas libanesas.
"No importa cuántas tropas libanesas estén estacionadas en el sur, carecen del potencial para luchar contra Israel. Hezbolá, sin embargo, es capaz de resistir cualquier operación terrestre," dice. Añadiendo, este dilema libanés dificulta el proceso de desarme de Hezbolá, llevando a la aparición de diferentes cronogramas sobre este asunto.
Mientras Beirut quiere que Israel ponga fin a su ocupación antes de que adquiera las armas de Hezbolá, Israel actualmente está escalando sus ataques en lugar de retirarse de los territorios ocupados, haciendo que el estado libanés esté menos dispuesto a presionar a Hezbolá.
Yildiz también llama la atención sobre un factor interno, que es la creciente inseguridad que siente la comunidad chiita del Líbano frente a los crecientes ataques de Israel. "Para la comunidad chiita, Hezbolá y sus armas se han convertido en una lucha por la supervivencia." Añade que la base chiita permanece en contra del desarme, creyendo que sería seguido por la fragmentación política.
Pero Kashan ofrece una perspectiva más sombría: si el ejército libanés se niega a actuar, él cree que Israel y Estados Unidos finalmente se moverán para desarmar a Hezbolá por la fuerza a través de una gran ofensiva militar. "Tanto Israel como Estados Unidos han reiterado su objetivo de desarmarlo [a Hezbolá] si el ejército libanés no logra llevar a cabo esta trascendental tarea," dice.
Riesgos crecientes
La negativa de Hezbolá a desarmarse aumenta las tensiones no solo con Israel y su aliado estadounidense, sino también con otros grupos en los sectores políticos étnicamente y religiosamente diversos del Líbano, desde los maronitas católicos hasta los musulmanes suníes y las comunidades drusas.
El primer ministro Nawaf Salam, un árabe suní, advirtió a Hezbolá sobre cualquier indicio de un posible conflicto civil, del cual el país ha sufrido durante mucho tiempo. "Entregar las armas al ejército libanés no es entregarlas al enemigo israelí," aseguró.
Kashan advierte que la situación podría derivar en un conflicto interno.
"La eliminación completa del componente militar de Hezbolá requiere una campaña militar terrestre, dada la falta de voluntad del ejército libanés para usar la fuerza contra Hezbolá, lo que podría llevar a una guerra civil," advierte.
Incluso si Hezbolá es removido del panorama militar y político libanés, el politólogo con sede en Beirut no cree que esto signifique el fin de los problemas de seguridad a largo plazo del país porque Israel siempre ve a su diverso vecino como "una amenaza cultural e ideológica."
Antes del surgimiento de Hezbolá en 1984, Israel también había buscado desestabilizar al Líbano, dice, refiriéndose a la época en que Tel Aviv lanzó varias invasiones terrestres en 1978 y 1982 contra Beirut.
"Incluso si Hezbolá es desarmado, y creo que será desarmado, Israel no dejará al Líbano en paz. Israel está empeñado en desestabilizar todo Oriente Medio para asegurar su supremacía," añade el profesor.
Yildiz, por su parte ve el cambio de enfoque de Israel de Gaza al Líbano y Hezbolá como un precursor de un potencial ataque a Irán. Mientras que los lazos de Hezbolá con Teherán han continuado a pesar de su postura debilitada en el Líbano, su participación del lado de Irán contra Israel en una potencial guerra es una posibilidad baja, dice.
Pero con sus recientes ataques en el Líbano, Israel está señalando que "Hezbolá sigue siendo una amenaza y está tomando precauciones para asegurar sus intereses tanto contra el grupo como contra Irán," añade.
Netanyahu emitió una amenaza escalofriante al Líbano el año pasado, sugiriendo que, si el liderazgo del país no logra desarmar a Hezbolá, entonces podría ser la próxima Gaza.