El 26 de enero, en el sur de Texas, Jose Luis iba camino a su trabajo cuando se detuvo en una gasolinera. De repente, se vio rodeado por vehículos SUV negros. En cuestión de minutos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo esposaron y se lo llevaron.

Jose Luis, de 33 años y padre de cinco hijos, había vivido desde 2010 en EE.UU., a donde llegó desde México cuando era adolescente. Entonces, en enero desapareció en la maquinaria de la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump.

Su caso está lejos de ser el único. Bajo las políticas de deportación ampliadas de Trump, el ICE casi ha duplicado su tasa de arrestos diarios, con más de 10.000 migrantes ya deportados en vuelos militares, los cuales se como una medida disuasoria.

Aún más alarmante es el plan de Trump de revivir Guantánamo como centro para enviar migrantes indocumentados, una instalación conocida por su historial de detenciones extrajudiciales.

Esta medida evoca un capítulo oscuro de la historia de EE.UU., en el que en nombre de la seguridad nacional se explotaron vacíos legales para suspender protecciones constitucionales. La disposición es parte de una estrategia que incluye restricciones retroactivas a la ciudadanía por nacimiento y deportación de migrantes detenidos a El Salvador, algo que desafía las normas constitucionales y las obligaciones legales internacionales.

Un ataque retroactivo a la ciudadanía

Entre las políticas más controvertidas de Trump, se encuentra la eliminación retroactiva de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o titulares de visas temporales nacidos después del 19 de febrero.

Aunque un juez federal en Seattle ha suspendido temporalmente la orden , sus ramificaciones legales y constitucionales son profundas.

Los críticos argumentan que esta política viola un precedente establecido en Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898) , donde la Corte Suprema sostuvo que la Enmienda 14 garantiza la ciudadanía a todas las personas en suelo estadounidense, excepto aquellas nacidas de diplomáticos extranjeros o fuerzas de ocupación.

Esta interpretación ha sido la base de la ley de ciudadanía estadounidense durante más de 125 años, y constituye un pilar del compromiso constitucional con la protección igualitaria y un proceso justo.

Al intentar revocar la ciudadanía retroactivamente, la administración Trump socava este precedente fundamental, y crea una peligrosa incertidumbre legal sobre el estatus de millones de personas.

Más allá de la ciudadanía, la agenda migratoria de Trump ha desmantelado sistemáticamente los programas de libertad condicional humanitaria , criminalizando aún más a los solicitantes de asilo en lugar de protegerlos. Estas acciones contradicen las normas legales nacionales y las obligaciones internacionales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que prohíbe castigar a quienes buscan refugio.

Guantánamo: resucitando un vacío legal

La base militar de Guantánamo ha sido desde siempre una anomalía jurídica : una instalación donde los detenidos están fuera del alcance tanto de la ley estadounidense como del marco internacional de derechos humanos. Establecida inicialmente para detener a sospechosos de terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre, sus prácticas de detención indefinida fueron ampliamente condenadas por violar los derechos a un proceso justo. La administración de Bush argumentó que, al ubicar a los detenidos fuera del territorio continental, se podían evadir garantías constitucionales esenciales como el hábeas corpus.

Ahora, el uso propuesto por Trump de Guantánamo para detenidos migratorios marca un inquietante regreso a esos excesos legales. La instalación sería reutilizada para albergar a miles de migrantes indocumentados, creando un sistema de detención donde las protecciones de la justicia se suspenden y la dignidad humana se subordina a la conveniencia política.

Según el derecho internacional, la detención indefinida sin juicio viola tratados de derechos humanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que condenan categóricamente tales prácticas.