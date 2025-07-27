Soldados israelíes abordaron este sábado el barco Handala, una embarcación fletada por el movimiento internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, cargada de ayuda humanitaria. La operación fue transmitida en directo por los propios activistas hasta que la señal fue abruptamente cortada minutos después del abordaje.

El Handala, que había zarpado desde Siracusa, en Sicilia, transportaba alimentos, leche infantil, medicamentos y materiales médicos destinados a la población palestina de Gaza, según informaron los organizadores de la misión. A bordo viajaban 21 personas, entre ellas parlamentarios, personal médico y voluntarios civiles, todos desarmados.

La organización Flotilla de la Libertad, conocida por sus esfuerzos en romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre Gaza, denunció la operación como un acto de piratería en aguas internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí confirmó la intervención naval, afirmando que “la marina israelí impidió al barco entrar ilegalmente a la zona costera de Gaza” y que la embarcación “avanza hacia la costa de Israel. Todos los pasajeros están a salvo”, añadió.

Poco antes del abordaje, la tripulación del Handala había emitido una llamada de socorro al detectar la aproximación de las fuerzas israelíes. En las imágenes difundidas por la transmisión en directo, los activistas aparecían sentados en la cubierta con las manos en alto, mientras los soldados tomaban el control del buque.

Según medios israelíes, el barco será remolcado al puerto de Ashdod y los activistas serán deportados. Hasta el momento, se desconoce la situación exacta de la tripulación y los pasajeros, ya que la comunicación fue interrumpida durante el asalto.