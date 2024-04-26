ÁFRICA
UNICEF y ONU-Mujeres eligen a Guinea Ecuatorial para sus juntas ejecutivas
Guinea Ecuatorial integrará por tres años las juntas directivas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del órgano de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, durante la asamblea de la ONU en 2023 / Foto: Reuters/Eduardo Munoz
26 de abril de 2024

Durante las elecciones en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) para ocupar vacantes en 17 órganos subsidiarios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como el órgano de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres) han seleccionado por aclamación a la República de Guinea Ecuatorial para integrar sus juntas ejecutivas a partir del 1 de enero de 2025.

En presencia de Francisco Javier Toichoa Nduo, primer secretario y actual encargado de negocios de la Misión Permanente de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas en Nueva York, el Consejo Económico y Social, en sus reuniones duodécima y décimo tercera, procedió a cubrir las vacantes en los mencionados órganos subsidiarios mediante elecciones por aclamación, votación secreta y nominación. Además, se adoptaron cuatro decisiones organizativas.

Antes de las tres rondas de votación, la presidencia de ECOSOC propuso la elección de cinco miembros entre los candidatos propuestos por diversas delegaciones y gobiernos, seguida de la elección de un miembro para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En cuanto a la Junta Ejecutiva del UNICEF, el consejo eligió por aclamación a varios países, incluida Guinea Ecuatorial, para un mandato de tres años a partir del 1 de enero de 2025.

De manera similar, para la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres, ECOSOC seleccionó por aclamación a varios países, incluyendo nuevamente a Guinea Ecuatorial, para un mandato de tres años que también comenzará en la misma fecha.

Además de las elecciones, el Consejo Económico y Social adoptó cuatro decisiones sobre distintas cuestiones organizativas y decidió el tema del segmento de asuntos humanitarios correspondiente al presente período de sesiones.

Es importante destacar que a principios de 2024, la República de Guinea Ecuatorial fue elegida como miembro del ECOSOC, una responsabilidad que su delegación en Nueva York ha llevado activamente desde el 1 de enero pasado.

FUENTE:TRT Español
