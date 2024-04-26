Durante las elecciones en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) para ocupar vacantes en 17 órganos subsidiarios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como el órgano de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres) han seleccionado por aclamación a la República de Guinea Ecuatorial para integrar sus juntas ejecutivas a partir del 1 de enero de 2025.

En presencia de Francisco Javier Toichoa Nduo, primer secretario y actual encargado de negocios de la Misión Permanente de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas en Nueva York, el Consejo Económico y Social, en sus reuniones duodécima y décimo tercera, procedió a cubrir las vacantes en los mencionados órganos subsidiarios mediante elecciones por aclamación, votación secreta y nominación. Además, se adoptaron cuatro decisiones organizativas.

Antes de las tres rondas de votación, la presidencia de ECOSOC propuso la elección de cinco miembros entre los candidatos propuestos por diversas delegaciones y gobiernos, seguida de la elección de un miembro para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En cuanto a la Junta Ejecutiva del UNICEF, el consejo eligió por aclamación a varios países, incluida Guinea Ecuatorial, para un mandato de tres años a partir del 1 de enero de 2025.