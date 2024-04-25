Estudiantes africanos en Turquía afrontan los desafíos del continente en el marco del 1er Taller “Prafrica”, organizado por el think tank africano, Platform, en Estambul. La discusión abarcó una amplia gama de temas, desde salud hasta inteligencia artificial, y desde economía hasta política.

Souandaou Athoumani Ali, estudiante de las Comoras en la Universidad de Estambul y líder de la plataforma, explicó que el propósito del taller era intercambiar ideas sobre los desafíos que enfrenta África. La plataforma, establecida en 2019, se encarga de revisar tesis escritas en Turquía para identificar temas relevantes de discusión.

El objetivo principal de la iniciativa es ofrecer nuevas perspectivas sobre los estudios africanos en Turquía, basadas en investigación científica global y con un enfoque estratégico y realista africano.

Durante el evento, se abordaron temas como política, atención médica e inteligencia artificial, con un enfoque en encontrar soluciones para los problemas que enfrentan los países africanos, como enfermedades infecciosas e inestabilidad política.