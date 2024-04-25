ÁFRICA
2 MIN DE LECTURA
Estudiantes africanos en Turquía afrontan los retos del continente
El taller aborda una amplia gama de problemas que enfrenta África, desde salud hasta desafíos relacionados con la inteligencia artificial, la economía y la política.
Estudiantes africanos en Turquía afrontan los retos del continente
El taller reunió a estudiantes africanos que estudian en Turquía, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer sus presentaciones en turco. / Photo: AA
25 de abril de 2024

Estudiantes africanos en Turquía afrontan los desafíos del continente en el marco del 1er Taller “Prafrica”, organizado por el think tank africano, Platform, en Estambul. La discusión abarcó una amplia gama de temas, desde salud hasta inteligencia artificial, y desde economía hasta política.

Souandaou Athoumani Ali, estudiante de las Comoras en la Universidad de Estambul y líder de la plataforma, explicó que el propósito del taller era intercambiar ideas sobre los desafíos que enfrenta África. La plataforma, establecida en 2019, se encarga de revisar tesis escritas en Turquía para identificar temas relevantes de discusión.

El objetivo principal de la iniciativa es ofrecer nuevas perspectivas sobre los estudios africanos en Turquía, basadas en investigación científica global y con un enfoque estratégico y realista africano.

Durante el evento, se abordaron temas como política, atención médica e inteligencia artificial, con un enfoque en encontrar soluciones para los problemas que enfrentan los países africanos, como enfermedades infecciosas e inestabilidad política.

Recomendados

Abdoul Fathi Sanogo, coordinador general originario de Burkina Faso, explicó que la Plataforma, creada el año pasado, está compuesta por investigadores africanos y también invita a investigadores africanos de todo el mundo, no solo aquellos radicados en Türkiye, sino también a expertos no africanos.

El taller se llevó a cabo en turco, lo que permitió amplificar las voces de los africanos que residen en Turquía.

La Plataforma se comprometió a fomentar discusiones que aborden las perspectivas africanas y a explorar soluciones propuestas por africanos, con el objetivo final de generar soluciones que beneficien a África.

FUENTE:AA
Explora
Afrikáners llegan a EE.UU. como refugiados: ¿quiénes son y por qué reavivan el debate migratorio?
Türkiye reafirma su apoyo a Somalia en seguridad y desarrollo tras reunión presidencial
El Ejército de Sudán declara la “liberación” de la capital de las Fuerzas de Apoyo Rápido
EE.UU. e Israel buscan desplazar a palestinos a África
Guerra silenciosa de Sudán, una crisis ignorada que pone en riesgo al mundo
Por Abdalftah Hamed Ali, Sahar Khamis
Anuar Khalifi, un pintor entre dos aguas
Por Luqman Nieto
De tradición a innovación: la revolución de Abdullah Al-Fandi en Libia
Por Hussein Eddeb
El joven marroquí que sueña con seguir los pasos de Lamine Yamal
Por Hajar Elkahlaoui
Cinco millones de niños desplazados en Sudán, la dolorosa cara de la crisis
Por Redacción
La historia de las jinetes marroquíes y cómo han superado barreras
Por Hajar Elkahlaoui
Tres millones de personas en riesgo de hambruna por el conflicto en Sudán
Por Redacción
¿A quién afecta la subida del precio del cacao?
Por Redacción
Elecciones históricas en Sudáfrica: ¿cambiará su postura sobre Gaza?
Por Redacción
Sudáfrica: datos clave de las elecciones y la pérdida de mayoría del ANC
Por Redacción
Casi 76 millones, el sombrío récord de desplazados internos en 2023
Por Redacción
Guerra de Sudán: "Todo lo que queremos es volver a la vida normal"
Por Abdulwasiu Hassan