El gobierno británico ha aprobado recientemente una polémica legislación para deportar solicitantes de asilo a Ruanda, a pesar de las preocupaciones humanitarias y la condena. La Cámara de los Lores, encargada de examinar la legislación, envió repetidas veces los planes con enmiendas a los diputados en la cámara baja el lunes.

Después de que el Primer Ministro británico, Rishi Sunak, anunciara que el gobierno presionaría al Parlamento para sesionar hasta tarde el lunes con el fin de aprobarla, se llegó a un acuerdo de no realizar más cambios, aprobando finalmente la ley.

Sunak ya había prometido comenzar a enviar solicitantes de asilo a Ruanda dentro de 10 a 12 semanas.

A pesar de la creciente presión internacional para reconsiderar la legislación debido a preocupaciones sobre su cumplimiento con la ley internacional, Sunak dijo que el gobierno había reservado vuelos chárter comerciales y capacitado al personal para llevar a los migrantes a Ruanda, una política de la que espera beneficiarse en las próximas elecciones previstas para este año.

"Sin peros ni excusas. Estos vuelos van a Ruanda", dijo Sunak en una conferencia de prensa el lunes.

Sin embargo, existen preocupaciones significativas con respecto al Plan Rwanda, que muchos críticos argumentan, viola la ley internacional y socava la dignidad humana.

¿Qué es el 'Plan Rwanda' y cómo funciona?

El "Plan de Migración y Asociación Económica", también conocido como "Plan Rwanda", se acordó en abril de 2022 entre el Reino Unido y Ruanda para deportar a personas que buscan asilo en el Reino Unido a Ruanda.

La ley permitirá al gobierno enviar solicitantes de asilo a Ruanda, a unos 6,400 kilómetros (4,000 millas) de distancia, si llegan al Reino Unido sin permiso.

Bajo este esquema, una vez que los refugiados hayan sido enviados a Ruanda, serán procesados bajo la ley ruandesa y no podrán regresar al Reino Unido.

Inicialmente establecido para entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, los jueces europeos impidieron el primer vuelo de deportación programado para junio de 2022. La Corte Suprema del Reino Unido posteriormente respaldó con un fallo que el esquema era ilegal porque los migrantes corrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen o a otros países donde estarían en riesgo de abuso.

En respuesta, el Primer Ministro acordó un nuevo tratado con Ruanda e introdujo una nueva legislación, el Proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración), para superar cualquier obstáculo legal y declarar al país como seguro.

Aunque no se han producido deportaciones, Gran Bretaña ya ha pagado a Ruanda más de £200 millones ($304 millones), y podría costar más de £600 millones resguardar a unos 300 refugiados.

¿A quiénes aplica el 'Plan Rwanda'?

El 'Plan Rwanda' se aplica a todos los solicitantes de asilo que han ingresado al Reino Unido de manera 'ilegal', a pesar de que no existe la posibilidad de solicitar asilo desde fuera del país y no se emiten visas de refugiado para ingresar al país de manera 'legal'.

Esto, a pesar de que, según el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, del cual el Reino Unido es signatario, establece que los solicitantes de asilo tienen derecho a solicitar asilo en el Reino Unido y no deberían ser penalizados por llegar de manera irregular.

Las estadísticas del Ministerio del Interior también muestran que la mayoría de las personas que cruzan el Canal de la Mancha son reconocidas posteriormente como refugiadas.

Esto implica que los recién llegados ya son altamente vulnerables y no deberían ser castigados por buscar asilo.