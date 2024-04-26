El gobierno británico ha aprobado recientemente una polémica legislación para deportar solicitantes de asilo a Ruanda, a pesar de las preocupaciones humanitarias y la condena. La Cámara de los Lores, encargada de examinar la legislación, envió repetidas veces los planes con enmiendas a los diputados en la cámara baja el lunes.
Después de que el Primer Ministro británico, Rishi Sunak, anunciara que el gobierno presionaría al Parlamento para sesionar hasta tarde el lunes con el fin de aprobarla, se llegó a un acuerdo de no realizar más cambios, aprobando finalmente la ley.
Sunak ya había prometido comenzar a enviar solicitantes de asilo a Ruanda dentro de 10 a 12 semanas.
A pesar de la creciente presión internacional para reconsiderar la legislación debido a preocupaciones sobre su cumplimiento con la ley internacional, Sunak dijo que el gobierno había reservado vuelos chárter comerciales y capacitado al personal para llevar a los migrantes a Ruanda, una política de la que espera beneficiarse en las próximas elecciones previstas para este año.
"Sin peros ni excusas. Estos vuelos van a Ruanda", dijo Sunak en una conferencia de prensa el lunes.
Sin embargo, existen preocupaciones significativas con respecto al Plan Rwanda, que muchos críticos argumentan, viola la ley internacional y socava la dignidad humana.
¿Qué es el 'Plan Rwanda' y cómo funciona?
El "Plan de Migración y Asociación Económica", también conocido como "Plan Rwanda", se acordó en abril de 2022 entre el Reino Unido y Ruanda para deportar a personas que buscan asilo en el Reino Unido a Ruanda.
La ley permitirá al gobierno enviar solicitantes de asilo a Ruanda, a unos 6,400 kilómetros (4,000 millas) de distancia, si llegan al Reino Unido sin permiso.
Bajo este esquema, una vez que los refugiados hayan sido enviados a Ruanda, serán procesados bajo la ley ruandesa y no podrán regresar al Reino Unido.
Inicialmente establecido para entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, los jueces europeos impidieron el primer vuelo de deportación programado para junio de 2022. La Corte Suprema del Reino Unido posteriormente respaldó con un fallo que el esquema era ilegal porque los migrantes corrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen o a otros países donde estarían en riesgo de abuso.
En respuesta, el Primer Ministro acordó un nuevo tratado con Ruanda e introdujo una nueva legislación, el Proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración), para superar cualquier obstáculo legal y declarar al país como seguro.
Aunque no se han producido deportaciones, Gran Bretaña ya ha pagado a Ruanda más de £200 millones ($304 millones), y podría costar más de £600 millones resguardar a unos 300 refugiados.
¿A quiénes aplica el 'Plan Rwanda'?
El 'Plan Rwanda' se aplica a todos los solicitantes de asilo que han ingresado al Reino Unido de manera 'ilegal', a pesar de que no existe la posibilidad de solicitar asilo desde fuera del país y no se emiten visas de refugiado para ingresar al país de manera 'legal'.
Esto, a pesar de que, según el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, del cual el Reino Unido es signatario, establece que los solicitantes de asilo tienen derecho a solicitar asilo en el Reino Unido y no deberían ser penalizados por llegar de manera irregular.
Las estadísticas del Ministerio del Interior también muestran que la mayoría de las personas que cruzan el Canal de la Mancha son reconocidas posteriormente como refugiadas.
Esto implica que los recién llegados ya son altamente vulnerables y no deberían ser castigados por buscar asilo.
Sin embargo, para el gobierno de Sunak, detener el flujo de migración es una prioridad, a pesar de las críticas que señalan que el plan de deportar personas a Rwanda en lugar de manejar a los solicitantes de asilo en el país es inhumano y puede violar la ley internacional.
¿Cómo podría violar la ley de deportación el derecho internacional?
El Reino Unido es signatario del Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, también conocido como el Convenio de los Refugiados, que reconoce la búsqueda de asilo como un derecho humano fundamental.
Este establece el principio de no devolución, lo que significa que los refugiados no pueden ser expulsados o devueltos a territorios donde su vida o libertad estarían en peligro.
Además, especifica que los refugiados no deberían ser penalizados por su entrada o estancia ilegal en la mayoría de los casos, reconociendo que buscar asilo puede requerir infringir las regulaciones de inmigración por seguridad.
El artículo 31 del Convenio establece que los refugiados que llegan directamente de un país amenazante y entran a un estado sin permiso no deberían ser penalizados.
Siendo signatario del Convenio, el Reino Unido está obligado a no penalizar a los solicitantes de asilo por su entrada irregular al país.
Además, el 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido también falló que el plan Rwanda era ilegal, ya que deportar a los solicitantes de asilo violaría las leyes de derechos humanos tanto del Reino Unido como internacionales.
En su decisión unánime, el tribunal también concluyó que Rwanda no era un país seguro, ya que existía el riesgo de que no evaluara adecuadamente las solicitudes de asilo y devolviera a los refugiados a lugares donde enfrentarían persecución.
Sin embargo, en respuesta al fallo del tribunal supremo, Gran Bretaña y Rwanda firmaron un tratado comprometiéndose a fortalecer las protecciones para los migrantes.
Mientras tanto, el gobierno conservador de Sunak presionó para que Rwanda fuera declarado un destino seguro, lo que dificulta que los migrantes impugnen la deportación y permite que el gobierno británico ignore las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que busca bloquear las expulsiones.
La legislación obstaculiza el Estado de Derecho en el Reino Unido": ONU
A pesar de la preocupación y críticas internacionales, el Reino Unido ha aprobado una legislación para enviar a los solicitantes de asilo no deseados al país africano.
Este martes, tras la aprobación, las organizaciones humanitarias internacionales condenaron de inmediato los planes de Gran Bretaña.
"La nueva legislación supone un nuevo alejamiento de la larga tradición del Reino Unido de proporcionar refugio a quienes lo necesitan, en violación de la Convención sobre los Refugiados", declaró en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.
“La protección de los refugiados requiere que todos los países, no solo los que colindan con zonas de crisis, cumplan con sus obligaciones”.
Volker Turk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también declaró: "Al transferir la responsabilidad de los refugiados, reducir la capacidad de los tribunales del Reino Unido para examinar las decisiones de expulsión, restringir el acceso a recursos legales en el Reino Unido y limitar el alcance de las protecciones de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional para un grupo específico de personas, esta nueva legislación obstaculiza seriamente el estado de derecho en el Reino Unido y establece un precedente peligroso a nivel mundial".
"Es fundamental para la protección de los derechos humanos y la dignidad de los refugiados y migrantes que buscan protección, que todas las deportaciones del Reino Unido se realicen después de evaluar sus circunstancias individuales específicas en estricto cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados."