Por ejemplo, el 21 de abril de 2024, describió a los musulmanes como "infiltrados" y "aquellos que producen más bebés". Ocho días después, señaló, como lo hizo en 2001, una ecuación entre el Islam y el terrorismo.

Los musulmanes como amenaza son, de hecho, el principal juego electoral que casi todos los partidos de extrema derecha están jugando. Si bien los papeles de los actores que lo interpretan cambian, a veces dramáticamente, el juego en sí, al igual que su guión, no lo hace. Este juego es en gran medida como un circo.

Hay dos alianzas políticas en la refriega: la Alianza Democrática Nacional (NDA), liderada por el gobernante BJP, y Alianza Nacional India Inclusiva y de Desarrollo (Indian National Developmental Inclusive Alliance -INDIA-, por sus siglas en inglés), integrada por partidos de la oposición y dirigida por el Congreso, un partido en el poder desde la independencia de la India en 1947.

Formada en 2023, el arquitecto de la alianza INDIA es Nitish Kumar, ministro principal de Bihar, un estado del norte de la India. Pero el propio Kumar se unió más tarde a la alianza gobernante. Justo antes de este cambio similar al de Maquiavelo, Kumar había declarado: "Prefiero morir que unirme a ellos (el BJP)". Antes de este cambio también, Kumar, un autoproclamado socialista, se había unido a la alianza de derecha islamófoba liderada por el BJP.

El movimiento de ida y vuelta de Kumar, que muestra que los opositores se convierten en defensores y viceversa, es una característica de la política electoral de la India. Véase otros casos: El Partido Comunista de la India (CPIM), es amigo de la alianza INDIA, por lo tanto, del Congreso, a nivel nacional. Pero en el estado de Kerala, donde está en el poder, el CPIM y el Congreso son enemigos electorales. En particular, en la década de 1990, el lema del CPIM era: el BJP y el Congreso son ladrones y primos.

Podría decirse que la característica más siniestra de la política india es la proyección implacable de los musulmanes como enemigos, una constante en la política india, ciertamente desde el 11 de septiembre. En un reciente mitin electoral, Modi atacó al Congreso por su manifiesto que hacía recordar "la huella de la Liga Musulmana".

Un partido importante en la India británica, la Liga se opuso al mayoritarismo hindú para proteger los derechos de los musulmanes. Sin embargo, la mayoría de los hindúes lo ven como "de la comunidad religiosa musulmana" y responsable de la creación de Pakistán. En la política india, Mohammad Ali Jinnah, el líder de la Liga, es una de las personas más despreciadas. Pakistán también.

Leyendo entre líneas, al vincular el Congreso y la Liga, el objetivo real de Modi eran los musulmanes, no el Congreso. El último enemigo son los musulmanes, y el Congreso simplemente lleva la huella del primero. En lugar de tratar el discurso de Modi como vitriólico, los principales medios de comunicación de la India lo publicaron como un "hecho".

El Congreso contraatacó a Modi, acusando a sus antepasados políticos de estar "enamorados" de la Liga Musulmana. Ravish Kumar, considerado un crítico liberal del BJP y galardonado con el Premio Ramon Magsaysay por "periodismo ético", consideró ético respaldar el contraataque del Congreso.

Que en medio de este ruido se ataque y contraataque la figura del musulmán como el último enemigo, tanto por el Congreso como por el BJP, simplemente se le escapó. El Congreso también optó por no decir que Jinnah comenzó su carrera política como miembro del partido del Congreso y que Sarojini Naidu, uno de los grandes líderes del Congreso, había descrito a Jinnah como "un embajador de la unidad hindú-musulmán".

En el mismo mitin electoral, Modi también proyectó el Congreso como antihindú porque no asistió al ritual de consagración del templo Ram. Pero es bien sabido que, si bien el Congreso públicamente engañó a los musulmanes para que creyeran que la mezquita Babri sería protegida, extraoficialmente facilitó la construcción del templo Ram en el mismo sitio donde la mezquita había estado durante siglos.

En 2019, el Congreso admitió que había apoyado la construcción de un templo para Ram, el dios hindú. Esta es una forma diplomática de respaldar la destrucción de la mezquita de Babri, bautizada por el rey mogol Babar. Mientras que en realidad hay un gran consenso entre los partidos gobernantes y opositores sobre quién es el enemigo último, en la arena electoral se escenifican como opositores.

Durante el Gobierno de Modi, que duró una década, ambas nociones han funcionado violentamente al unísono. Por ejemplo, el antipluralismo es evidente al describir a los cristianos y musulmanes como no pertenecientes a "la verdadera India" y la búsqueda simultánea de construir un Estado hindú.

La raíz de este populismo, sin embargo, es más antigua que la experiencia de gobierno de Modi. En el período de entreguerras, la mayoría de los políticos hindúes de la extrema derecha se convirtieron en defensores de la democracia no por su valor como justicia, pluralismo y libertad, sino como una "forma conveniente de establecer la dominación de la comunidad mayoritaria". ¿Reconocemos este peligro populista en la democracia más grande del mundo?